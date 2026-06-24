При нападении на библиотеку в Калифорнии погибли два человека

В городе Чико в американском штате Калифорния задержан 18-летний подозреваемый, который устроил стрельбу в местной библиотеке, убив двух человек и ранив еще одного. Подозреваемый, опознанный как Брэдли Скотт Сэйер, был арестован и в настоящее время содержится в тюрьме округа Бьютт по обвинению в двух убийствах, сообщает ABC News.

По информации полиции, нападавший вдохновлялся массовым убийством в школе «Колумбайн» в штате Колорадо в апреле 1999 года (одноименное движение признано в РФ террористическим и запрещено). Сэйер был одет в одежду, похожую на одежду убийцы из Колумбайна. Также, как предварительно полагают следователи, Сэйер связан с онлайн-группой фанатов массовых убийц, которая ранее фигурировала в расследованиях массовых расстрелов.

Среди скончавшихся после расстрела в библиотеке города Чико — 46-летний и 74-летний мужчины. На полу библиотеки был обнаружен дробовик, а в автомобиле подозреваемого на библиотечной парковке — еще два огнестрельных оружия. Правоохранительные органы считают, что стрелок действовал в одиночку.

Влад Никифоров