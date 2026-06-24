Беспилотники сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что над промышленным предприятием в Оренбурге сбиты несколько беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре»,— написал господин Солнцев.
В 5:00 по местному времени (3:00 мск) в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА. Примерно через час аэропорт Оренбурга приостановил работу. Позднее план «Ковер» также ввели в города Орск и Ясный.
В течение 2025 года Оренбургская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, 19 октября 2025 года беспилотники атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, что привело к временной остановке приема газа из Казахстана и повреждению инфраструктуры. В ноябре 2025 года также фиксировались атаки, в результате которых были повреждены промышленные объекты.
Позднее, 24 декабря 2025 года, была предпринята попытка атаки на промышленный объект, при которой беспилотник был сбит и упал на территории населенного пункта. Как и в текущем случае, тогда сообщалось об отсутствии пострадавших. В целом, атаки БПЛА на промышленные объекты происходили и в других регионах России, включая Самарскую, Пензенскую, Нижегородскую области и Татарстан.