Беспилотники сбиты над промышленным предприятием в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что над промышленным предприятием в Оренбурге сбиты несколько беспилотников. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре»,— написал господин Солнцев.

В 5:00 по местному времени (3:00 мск) в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА. Примерно через час аэропорт Оренбурга приостановил работу. Позднее план «Ковер» также ввели в города Орск и Ясный.