В США упростили депортацию обладателей грин-карт
Верховный суд США 24 июня принял решение, позволяющее сотрудникам федеральной пограничной службы депортировать обладателей американских грин-карт. При этом, как сообщает ABC News, речь идет о людях, подозреваемых в совершении преступлений.
Решением суда определено, что агенты погранслужбы могут отказать во въезде обладателю грин-карты, если он является подозреваемым. При этом подчеркивается, что пограничные агенты не обязаны предоставлять доказательства совершения преступления, «достаточно лишь оснований полагать». Нововведение также фактически упрощает для пограничных служб процедуру лишения лиц, прибывающих в пункты въезда в США, статуса законного постоянного жителя (LPR).
Действующее иммиграционное законодательство США предусматривает, что обладателям грин-карты, которые на законных основаниях покидают США на короткий период, должен быть разрешен повторный въезд. Исключение — если обладатель грин-карты осужден или сам признает совершение преступления.
Ряд судей Верховного суда выступили против принятого решения, посчитав, что правительство должно сначала доказать, что обладатель грин-карты действительно совершил преступление, прежде чем лишать его статуса LPR.
Решение Верховного суда США, принятое 24 июня 2026 года, является частью более широкой кампании администрации Дональда Трампа по ужесточению иммиграционной политики. Так, еще в апреле 2025 года Верховный суд принял решение, позволяющее депортировать венесуэльских мигрантов на основании закона XVIII века, используемого лишь трижды в истории США, хотя и с определёнными ограничениями. В целом, администрация Трампа стремится получить как можно более широкие полномочия для осуществления массовой депортации мигрантов, в том числе без судебного решения и в третьи страны.
В 2025 году Верховный суд США уже разрешал депортацию мигрантов в третьи страны, не имеющие отношения к их родине, несмотря на то, что это вызывало споры среди судей. Это решение было одной из побед администрации Трампа в борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которой также отменялись программы временного убежища для граждан Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа. Кроме того, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) публиковала новые правила, усложняющие процесс оформления грин-карт, требуя от иностранцев, находящихся в США по временным визам, покидать страну для подачи документов.
При этом известно, что в 2025 году США увеличили число стран, готовых принимать депортированных мигрантов, включая Сальвадор, Коста-Рику, Панаму, Руанду и Ливию. Отмечалось, что в случае с Ливией это сопровождалось критикой со стороны Госдепартамента США из-за суровых условий в тюрьмах страны. В конце 2025 года администрация также отменила церемонии натурализации и собеседования для граждан 19 стран, включая Венесуэлу и Гаити, а сам процесс получения грин-карт для некоторых категорий мигрантов сопровождался расширенными проверками безопасности.