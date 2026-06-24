В США упростили депортацию обладателей грин-карт

Верховный суд США 24 июня принял решение, позволяющее сотрудникам федеральной пограничной службы депортировать обладателей американских грин-карт. При этом, как сообщает ABC News, речь идет о людях, подозреваемых в совершении преступлений.

Решением суда определено, что агенты погранслужбы могут отказать во въезде обладателю грин-карты, если он является подозреваемым. При этом подчеркивается, что пограничные агенты не обязаны предоставлять доказательства совершения преступления, «достаточно лишь оснований полагать». Нововведение также фактически упрощает для пограничных служб процедуру лишения лиц, прибывающих в пункты въезда в США, статуса законного постоянного жителя (LPR).

Действующее иммиграционное законодательство США предусматривает, что обладателям грин-карты, которые на законных основаниях покидают США на короткий период, должен быть разрешен повторный въезд. Исключение — если обладатель грин-карты осужден или сам признает совершение преступления.

Ряд судей Верховного суда выступили против принятого решения, посчитав, что правительство должно сначала доказать, что обладатель грин-карты действительно совершил преступление, прежде чем лишать его статуса LPR.

Влад Никифоров