Выяснены причины гибели рабочего на ЧЭМК этой весной

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование аварии на Челябинском электрометаллургическом комбинате в марте, в результате которой погиб плавильщик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 13 марта на предприятии во время очистки ковша канат оборвался и ударил по подвижной части оборудования для уборки. В итоге погиб один из рабочих комбината. Выяснено, что причинами ЧП стали: конструктивные недостатки механизмов из-за тяжелых условий использования; нарушение технологического процесса; недостаточный контроль за выполнением инструкций по обслуживанию грузоподъемных кранов.

Возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности) в отношении должностных лиц предприятия. Ведомство также проконтролирует устранение причин произошедшего.

Виталина Ярховска