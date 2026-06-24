Рютте: необходимо увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость увеличения мощностей военно-промышленного комплекса и пополнения запасов оружия в Европе и США. По его словам, администрация США работает над нормативными актами, призванными упростить сотрудничество в оборонном секторе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Yves Herman / Reuters
«Он (президент США Дональд Трамп. — “Ъ”) работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики»,— сказал господин Рютте в эфире Fox News.
По словам генсека, президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов.
Заявления о необходимости наращивания производства в ВПК со стороны США и Европы появились на фоне кризиса поставок боеприпасов, вызванного увеличением спроса в связи с боевыми действиями на Украине. Европейские оборонные предприятия увеличили рабочие смены и наняли дополнительный персонал, однако для значительного роста объемов производства требуются время и инвестиции в новые заводы. Компании испытывают трудности с привлечением инвестиций из-за неопределенности относительно продолжительности конфликта, ожидая четких сигналов от правительств о долгосрочном увеличении объемов закупок. В 2025 году ряд Европейских государств, среди них, например, Франция, приняли новую оборонно-промышленную стратегию, которая ставит целью закупать максимум вооружений внутри ЕС, что не всегда устраивает США.