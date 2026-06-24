Рютте: необходимо увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на необходимость увеличения мощностей военно-промышленного комплекса и пополнения запасов оружия в Европе и США. По его словам, администрация США работает над нормативными актами, призванными упростить сотрудничество в оборонном секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Он (президент США Дональд Трамп. — “Ъ”) работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики»,— сказал господин Рютте в эфире Fox News.

По словам генсека, президент США Дональд Трамп требует от всех союзников по блоку повышать оборонные бюджеты и производить больше оружия. Американский президент также планирует провести переговоры с руководством крупных оборонных компаний Соединенных Штатов.