Солдат КНДР арестован в Южной Корее после пересечения границы

Один северокорейский солдат был взят под стражу в Южной Корее после пересечения укрепленной границы в начале этой недели, сообщает в среду агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) армии страны.

«Военные задержали одного северокорейского солдата на центральном фронте во вторник вечером, и соответствующие органы в настоящее время расследуют детали», — приводится в сообщении заявление JCS для СМИ.

Подробности пока не приводятся. По информации «Рёнхап», в войсках полагают, что пересекший границу является дезертиром из Корейской Народной Армии.

Эрнест Филипповский