Минюст США расследует мошенничество медработников на $6,5 млрд
Министерство юстиции США 23 июня предъявило обвинения примерно 450 людям в предполагаемом мошенничестве в сфере здравоохранения на общую сумму более $6,5 млрд. В числе обвиняемых 90 медицинских работников, а также около 300 участников программы Medicaid, подавших заявки на оплату непроведенного лечения, сообщает The Wall Street Journal.
По информации Минюста, крупнейшая в истории операция охватила 57 федеральных судебных округов и 41 штат, в ней участвовали 46 подразделений министерства по борьбе с мошенничеством. Представители власти изъяли более $127 млн наличными, автомобили класса люкс, ювелирные изделия и другие активы.
В одном из дел обвиняемым является владелец нескольких медучреждений в районе Лос-Анджелеса, включая как минимум четыре хосписа. Отмечается, что он был участником схемы, предусматривающей выплату откатов и взяток за включение в программу хосписной помощи людей, которые на самом деле не были неизлечимо больны. В результате этой схемы было подано мошеннических заявок в Medicare на сумму почти $27,7 млн за медицински необоснованные услуги хосписа, при этом Medicare выплатила около $26,9 млн.
WSJ уточняет, что администрация Трампа усилила внимание к расходованию государственных средств, одновременно развернув «войну с мошенничеством». Оппоненты утверждают, что некоторые действия администрации являются политически мотивированными попытками нацелиться на штаты, традиционно голосующие за демократов, и на программы, которые консерваторы стремились сократить, такие как Medicaid.
Минюст США 23 июня также представил ряд новых соглашений об обмене данными между федеральными органами власти, которые могут значительно расширить доступ к данным, связанным с мошенничеством. Среди них — меморандум о взаимопонимании с Федеральной торговой комиссией, предоставляющий доступ к данным о жалобах потребителей о мошенничестве в сфере телемаркетинга и телемедицины. Объявлено о соглашении с Министерством внутренней безопасности по предоставлению информации о перемещениях для выявления поставщиков медицинских услуг, выставляющих ложные счета.
В целом, борьба с мошенничеством, особенно в сфере государственных выплат, является приоритетом для американских властей. Так, ранее Министерство труда США потребовало от всех штатов принять незамедлительные меры по борьбе с мошенничеством, бесполезными тратами и злоупотреблениями в рамках программ страхования по безработице, угрожая лишением федерального финансирования. По данным Бюро трудовой статистики США, во время пандемии заявки на получение таких пособий подавало около 40 млн американцев. При этом, по оценкам федеральных агентств, значительная часть госпомощи США во время пандемии COVID-19 могла достаться мошенникам. Отчет Управления по делам малого бизнеса США за 2023 год показал, что 17% из $1,2 трлн, выделенных на помощь организациям, были распределены между мошенническими структурами, потенциальный ущерб составил $200 млрд.