Минюст США расследует мошенничество медработников на $6,5 млрд

Министерство юстиции США 23 июня предъявило обвинения примерно 450 людям в предполагаемом мошенничестве в сфере здравоохранения на общую сумму более $6,5 млрд. В числе обвиняемых 90 медицинских работников, а также около 300 участников программы Medicaid, подавших заявки на оплату непроведенного лечения, сообщает The Wall Street Journal.

По информации Минюста, крупнейшая в истории операция охватила 57 федеральных судебных округов и 41 штат, в ней участвовали 46 подразделений министерства по борьбе с мошенничеством. Представители власти изъяли более $127 млн наличными, автомобили класса люкс, ювелирные изделия и другие активы.

В одном из дел обвиняемым является владелец нескольких медучреждений в районе Лос-Анджелеса, включая как минимум четыре хосписа. Отмечается, что он был участником схемы, предусматривающей выплату откатов и взяток за включение в программу хосписной помощи людей, которые на самом деле не были неизлечимо больны. В результате этой схемы было подано мошеннических заявок в Medicare на сумму почти $27,7 млн за медицински необоснованные услуги хосписа, при этом Medicare выплатила около $26,9 млн.

WSJ уточняет, что администрация Трампа усилила внимание к расходованию государственных средств, одновременно развернув «войну с мошенничеством». Оппоненты утверждают, что некоторые действия администрации являются политически мотивированными попытками нацелиться на штаты, традиционно голосующие за демократов, и на программы, которые консерваторы стремились сократить, такие как Medicaid.

Минюст США 23 июня также представил ряд новых соглашений об обмене данными между федеральными органами власти, которые могут значительно расширить доступ к данным, связанным с мошенничеством. Среди них — меморандум о взаимопонимании с Федеральной торговой комиссией, предоставляющий доступ к данным о жалобах потребителей о мошенничестве в сфере телемаркетинга и телемедицины. Объявлено о соглашении с Министерством внутренней безопасности по предоставлению информации о перемещениях для выявления поставщиков медицинских услуг, выставляющих ложные счета.

Влад Никифоров