В КНДР принят на вооружение новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён»
После 14 месяцев испытаний для оценки оперативных способностей новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён» принят на вооружение ВМС Корейской Народной Армии (КНА), сообщает ЦТАК.
Фото: KCNA / Reuters
В Нампхоском порту состоялась торжественная церемония поступления на вооружение эсминца «Чвэ Хён». Церемония включала исполнение государственного гимна, артиллерийский салют из девяти залпов, доклады должностных лиц и торжественный выход корабля в море.
Агентство отмечает, что секретарь ЦК партии Чо Чхун Рён назвал построившую эсминец Нампхоскую судоверфь ведущей базой кораблестроения, а Ким Чен Ын подарил команде бинокль. Командир корабля капитан первого ранга Чвэ Гым Чхор заверил всех, что, «если будет отдан приказ, то будет смело выходить в любую оперативную акваторию».
Лидер КНДР подтвердил планы усиления ВМФ, среди которых ежегодный выпуск двух эсминцев такого класса или более крупных кораблей, включая крейсера водоизмещением 10 тыс. т. Так, он анонсировал скорый ввод в строй второго эсминца «Кан Кон» и призвал к строительству эскортных кораблей и судов спецназначения, а также к разработке и производству систем подводного оружия.
Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает, что корабль способен нести ядерное вооружение. Эсминец войдет в состав ВМФ на Западном море.
После спуска на воду в 2025 году эсминцев «Чвэ Хён» и «Кан Кон» водоизмещением 5 тыс. т Ким Чен Ын распорядился построить еще один корабль к годовщине основания партии 10 октября. В новом пятилетнем плане развития ВМФ указано, что на верфях страны к 2032 году будут спущены на воду 12 эсминцев этой серии.
Принятие на вооружение нового многоцелевого эсминца «Чвэ Хён» является частью амбициозного плана КНДР по усилению своих военно-морских сил и укреплению статуса морской державы XXI века. Этот план включает ежегодный выпуск двух эсминцев такого класса или более крупных кораблей, а Южная Корея и США расценивают это как наращивание подготовки Корейской Народной Армии.
За последний год КНДР активно демонстрировала свои возможности. Например, в апреле 2026 года ЦТАК сообщало о проведении испытаний двух стратегических крылатых и трех противокорабельных ракет с борта «Чвэ Хён», поразивших мишени в Желтом море. За месяц до этого, в марте 2026 года, также были проведены испытательные пуски стратегических крылатых ракет над Корейским Западным морем. Эти испытания проводились под личным контролем лидера КНДР Ким Чен Ына, который подчеркивал необходимость непрерывного наращивания сил сдерживания ядерной войны и оснащения ВМС подводными и надводными кораблями с тактическим ядерным оружием.
Ким Чен Ын также заявлял о намерении модернизировать имеющиеся тяжелые подлодки и оснастить их ядерным оружием. В сентябре 2023 года он посетил церемонию спуска на воду подводной лодки, впервые оснащенной тактическим ядерным оружием. В целом, руководство КНДР последовательно выступает за расширение ядерного арсенала и заявляет о необходимости непрерывно наращивать и укреплять оборонную мощь страны, чтобы ответить на любые военные угрозы «ошеломительной ядерной мощью».