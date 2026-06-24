В КНДР принят на вооружение новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён»

После 14 месяцев испытаний для оценки оперативных способностей новый многоцелевой эсминец «Чвэ Хён» принят на вооружение ВМС Корейской Народной Армии (КНА), сообщает ЦТАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

В Нампхоском порту состоялась торжественная церемония поступления на вооружение эсминца «Чвэ Хён». Церемония включала исполнение государственного гимна, артиллерийский салют из девяти залпов, доклады должностных лиц и торжественный выход корабля в море.

Агентство отмечает, что секретарь ЦК партии Чо Чхун Рён назвал построившую эсминец Нампхоскую судоверфь ведущей базой кораблестроения, а Ким Чен Ын подарил команде бинокль. Командир корабля капитан первого ранга Чвэ Гым Чхор заверил всех, что, «если будет отдан приказ, то будет смело выходить в любую оперативную акваторию».

Лидер КНДР подтвердил планы усиления ВМФ, среди которых ежегодный выпуск двух эсминцев такого класса или более крупных кораблей, включая крейсера водоизмещением 10 тыс. т. Так, он анонсировал скорый ввод в строй второго эсминца «Кан Кон» и призвал к строительству эскортных кораблей и судов спецназначения, а также к разработке и производству систем подводного оружия.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает, что корабль способен нести ядерное вооружение. Эсминец войдет в состав ВМФ на Западном море.

После спуска на воду в 2025 году эсминцев «Чвэ Хён» и «Кан Кон» водоизмещением 5 тыс. т Ким Чен Ын распорядился построить еще один корабль к годовщине основания партии 10 октября. В новом пятилетнем плане развития ВМФ указано, что на верфях страны к 2032 году будут спущены на воду 12 эсминцев этой серии.

Эрнест Филипповский