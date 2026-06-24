Балицкий: ЗАЭС и побережье защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр

Запорожская АЭС (ЗАЭС) и побережье Днепра защищены от попыток форсирования со стороны ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал утопией успех подобного наступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Атомная станция и наше побережье защищены хорошо. И это будет утопия — просто легкую пехоту перебросить через реку и "положить" на берегу»,— сказал господин Балицкий в разговоре с «РИА Новости». По его словам, такие попытки могут предприниматься только для привлечения внимания.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».