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Балицкий: ЗАЭС и побережье защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр

Запорожская АЭС (ЗАЭС) и побережье Днепра защищены от попыток форсирования со стороны ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал утопией успех подобного наступления.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Атомная станция и наше побережье защищены хорошо. И это будет утопия — просто легкую пехоту перебросить через реку и "положить" на берегу»,— сказал господин Балицкий в разговоре с «РИА Новости». По его словам, такие попытки могут предприниматься только для привлечения внимания.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Все шесть энергоблоков станции переведены в состояние «холодного останова» с сентября 2022 года из-за постоянных обстрелов и обрывов линий электропередачи. Однако даже в этом состоянии станции требуется внешнее электроснабжение для обеспечения безопасности, а именно для отвода тепла от ядерного топлива. При отключении внешних линий электропередачи ЗАЭС использует резервные дизельные генераторы, но их постоянная работа не предусмотрена, и она требует поддержания запасов топлива.

ВСУ неоднократно предпринимали попытки атак на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории. Так, Минобороны РФ сообщало о попытке атаки дронами 5 января 2025 года. Украинская разведка признала три попытки захвата ЗАЭС, первая из которых произошла в августе 2022 года. В одной из операций в октябре 2022 года участвовали сотни человек, включая иностранных наемников, но попытки были отбиты российскими силами, которые задействовали тяжелую технику, включая танки.

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