Балицкий: ЗАЭС и побережье защищены от возможных попыток ВСУ форсировать Днепр
Запорожская АЭС (ЗАЭС) и побережье Днепра защищены от попыток форсирования со стороны ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал утопией успех подобного наступления.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Атомная станция и наше побережье защищены хорошо. И это будет утопия — просто легкую пехоту перебросить через реку и "положить" на берегу»,— сказал господин Балицкий в разговоре с «РИА Новости». По его словам, такие попытки могут предприниматься только для привлечения внимания.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Россия установила контроль над ней в марте 2022 года. С того года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».
Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Все шесть энергоблоков станции переведены в состояние «холодного останова» с сентября 2022 года из-за постоянных обстрелов и обрывов линий электропередачи. Однако даже в этом состоянии станции требуется внешнее электроснабжение для обеспечения безопасности, а именно для отвода тепла от ядерного топлива. При отключении внешних линий электропередачи ЗАЭС использует резервные дизельные генераторы, но их постоянная работа не предусмотрена, и она требует поддержания запасов топлива.
ВСУ неоднократно предпринимали попытки атак на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории. Так, Минобороны РФ сообщало о попытке атаки дронами 5 января 2025 года. Украинская разведка признала три попытки захвата ЗАЭС, первая из которых произошла в августе 2022 года. В одной из операций в октябре 2022 года участвовали сотни человек, включая иностранных наемников, но попытки были отбиты российскими силами, которые задействовали тяжелую технику, включая танки.