Мерц поддержал идею дальнейшего повышения пенсионного возраста в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет к началу 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
«Ни одному гражданину не стоит беспокоиться»,— сказал господин Мерц. По его словам, такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы (цитата по The Guardian).
План из 33 пунктов представила специально созданная экспертная комиссия. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию.
Кроме того, эксперты также рекомендуют инвестировать обязательные взносы в фондовый рынок для защиты капитала, а также обязать платить взносы госслужащих и самозанятых.
Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Новые правила могут затронуть граждан, родившихся в 2021 году и позже. Правительство рассчитывает утвердить пакет реформ в парламенте до ухода на летние каникулы в следующем месяце.
Введение так называемой активной пенсии в Германии было одобрено Бундестагом 5 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года лица, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, освобождаются от уплаты налогов с дохода до €2 тыс. в месяц. Эта мера не распространяется на самозанятых, фермеров и людей «свободных профессий». Ожидается, что таким образом правительство сможет частично ослабить дисбаланс между числом работающих граждан и пенсионеров на фоне старения населения.
Правящая коалиция в Германии, возглавляемая Фридрихом Мерцем, согласовала ряд реформ в октябре 2025 года, в том числе касающихся пособий и расчета пенсий. На тот момент коалиция христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) приобрела репутацию одной из самых непопулярных и нестабильных в новейшей немецкой истории. Проблемы внутри коалиции и относительно низкие рейтинги Фридриха Мерца порождали слухи о его скорой смене. Однако ему удалось добиться принятия пенсионной реформы, несмотря на угрозы молодежного крыла христианских демократов блокировать законопроект.