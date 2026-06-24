Мерц поддержал идею дальнейшего повышения пенсионного возраста в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет к началу 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Ни одному гражданину не стоит беспокоиться»,— сказал господин Мерц. По его словам, такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы (цитата по The Guardian).

План из 33 пунктов представила специально созданная экспертная комиссия. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию.

Кроме того, эксперты также рекомендуют инвестировать обязательные взносы в фондовый рынок для защиты капитала, а также обязать платить взносы госслужащих и самозанятых.

Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 2030-х годов составляет 67 лет. Новые правила могут затронуть граждан, родившихся в 2021 году и позже. Правительство рассчитывает утвердить пакет реформ в парламенте до ухода на летние каникулы в следующем месяце.