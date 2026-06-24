Вблизи Москвы сбит беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы, заявил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Росавиация в 1:39 мск сообщила, что в районе московского аэропорта Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В ночь на 24 июня о работе систем ПВО также сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, над городом сбиты девять БПЛА.