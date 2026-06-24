Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине
Пентагон в ближайшие четыре–шесть недель намерен открыть на территории США как минимум два полигона, которые будут имитировать условия боевых действий на Украине для тестирования БПЛА и систем ПВО.
«Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками»,— сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл (цитата по CBS News).
Как уточнил господин Дрисколл, в США уже есть места, где армия может безопасно проводить испытания. Дополнительно власти страны рассматривают возможность создания глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.
Создание таких полигонов и интерес к гиперзвуковым технологиям у Пентагона свидетельствуют о пересмотре подходов к военным расходам и приоритетам. Предыдущая администрация Дональда Трампа, например, в 2018 году считала оборонные траты «сумасшедшими». Однако истощение американских запасов боеприпасов, укрепление военной мощи оппонентов США и отставание по ряду позиций, таких как гиперзвуковое оружие и беспилотники, привели к изменению позиции. Среди новых приоритетов — модернизация ядерного арсенала, укрепление противоракетной обороны и инвестиции в беспилотные системы, а также системы противодействия дронам противника. Пентагон также интересуется массовым внедрением технологий искусственного интеллекта в вооруженные силы.
В целом, боевые действия на Украине предоставили США и их союзникам уникальную возможность изучить эффективность собственного оружия в условиях интенсивного использования, став «оружейной лабораторией». Выявлено, что некоторые системы оказались не так эффективны, как ожидалось, например, беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты. Использование HIMARS на поле боя, предположительно, будет изучаться годами.