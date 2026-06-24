Рябков назвал отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу
Заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу. По его словам, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты»,— сказал замминистра в разговоре с «Известиями».
Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. В декабре господин Рябков заявил, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине.
Отказ от прямого авиасообщения между Россией и США является одним из аспектов более широкой деградации российско-американских отношений. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее охарактеризовал текущее состояние отношений между странами как «крах», возложив ответственность за это на США. По его словам, отношения разрушены из-за антироссийского курса Вашингтона и неприятия им суверенной роли России на международной арене.