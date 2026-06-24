Рябков назвал отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу

Заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу. По его словам, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты»,— сказал замминистра в разговоре с «Известиями».

Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. В декабре господин Рябков заявил, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине.