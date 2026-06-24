Рябков: обмен заключенными остается в повестке диалога России и США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Диалог между Россией и США по обмену заключенными продолжается уже длительное время, при этом контакты между сторонами по этому вопросу осуществляются периодически и по специальным каналам, не выходя в публичное поле. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков в июне 2023 года сообщал, что обмены обсуждаются по спецканалам и не являются регулярными.

За прошедшие годы состоялось несколько обменов. 1 августа 2024 года в Анкаре произошел масштабный обмен заключенными между Россией, Германией, США и другими странами. В частности, из России были переданы журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева. В ответ в Россию вернулись десять человек, включая Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку. До этого, в 2025 году, Россия и США провели два обмена заключенными: 11 февраля и 10 апреля. Тогда в Россию вернулись Артур Петров и Александр Винник, а в США — Ксения Карелина и Марк Фогель.