Рябков: обмен заключенными остается в повестке диалога России и США
Тема обмена заключенными присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков «Известиям». Каких-либо подробностей о продвижении в этом вопросе он не привел.
Господин Рябков указал, что в последнее время Москва вновь отмечает «активизацию попыток американских квазиправоохранителей развязать настоящую охоту за россиянами». Он добавил, что это может происходить в любой стране, которая имеет соответствующее двустороннее соглашение с США.
Диалог между Россией и США по обмену заключенными продолжается уже длительное время, при этом контакты между сторонами по этому вопросу осуществляются периодически и по специальным каналам, не выходя в публичное поле. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков в июне 2023 года сообщал, что обмены обсуждаются по спецканалам и не являются регулярными.
За прошедшие годы состоялось несколько обменов. 1 августа 2024 года в Анкаре произошел масштабный обмен заключенными между Россией, Германией, США и другими странами. В частности, из России были переданы журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева. В ответ в Россию вернулись десять человек, включая Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку. До этого, в 2025 году, Россия и США провели два обмена заключенными: 11 февраля и 10 апреля. Тогда в Россию вернулись Артур Петров и Александр Винник, а в США — Ксения Карелина и Марк Фогель.