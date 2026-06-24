Участники нападения на центр ICE в Техасе получили от 30 до 100 лет тюрьмы

Восьми участникам нападения на центр содержания мигрантов в Техасе в 2025 году вынесли приговор. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках, использовании оружия и взрывчатых веществ, препятствовании правосудию, а также в материальной поддержке террористов.

Как сообщает AFP, ответственными власти признали движение американских антифашистов «Антифа». Бенджамина Сонга, которого охарактеризовали как лидера «Северотехасской ячейки Антифа», обвинили в покушении на убийство сотрудника полиции и приговорили к 100 годам лишения свободы. Остальные семь фигурантов получили тюремные сроки от 30 до 70 лет.

Нападение на объект Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) произошло 4 июля 2025 года. По данным прокуратуры, нападавшие, одетые в черную одежду военного образца, запускали фейерверки в сторону здания и распыляли краской надписи «Предатель» и «Свинья из ICE» на автомобили и будку охраны. Когда на место прибыл офицер полиции, Сонг выстрелил ему в шею. Полицейский восстановился после ранения и дал показания в суде.

23 сентября прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о признании «Антифа» внутренней террористической организацией.