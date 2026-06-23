Дастина Хоффмана наградят главным призом фестиваля в Карловых Варах

Американского актера Дастина Хоффмана и французскую актрису Жюльет Бинош наградят главным призом Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Высшей награды также будет удостоен кинооператор Роберт Ричардсон. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Smith / Invision / AP Фото: Christopher Smith / Invision / AP

«Каждый из них получит приз фестиваля — "Хрустальный глобус". Они удостоены этой награды за выдающийся вклад в мировой кинематограф»,— сказал господин Муха (цитата по ТАСС).

Кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе. Впервые он состоялся в августе 1946 года. В этом году фестиваль пройдет с 3 по 11 июля. Основной конкурс — конкурс полнометражных художественных и документальных фильмов. Картинам из этого раздела присуждаются основные призы. По словам Криштофа Мухи, в этом году фестиваль пройдет в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Кинолент из России нет.