Премьер Пакистана: Иран и США не обсуждали ракетную программу Тегерана
В меморандуме между США и Ираном не упоминается сокращение ракетной программы Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны не обсуждали этот вопрос.
Шахбаз Шариф
Фото: пресс-служба президента РФ
«Я с полной уверенностью заявляю, что в меморандуме о взаимопонимании (США и Ирана.— “Ъ”) не упоминаются баллистические ракеты. Этот вопрос никогда не обсуждался, он никогда не стоял на повестке дня, и иранская сторона не хотела его обсуждать»,— сказал господин Шариф после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Исламабаде.
Пакистанский премьер назвал несправедливым требование к Ирану свернуть программу баллистических ракет, поскольку такие вооружения есть и у других стран мира. Он отметил, что ракетная программа республики «не может быть вопросом двойных стандартов».
Иран и США подписали меморандум в ночь на 18 июня. В него вошли пункты об открытии Ормузского пролива, прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятии морской блокады США в течение 30 дней. Вскоре страны начали переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Первая встреча делегаций двух стран прошла 21 июня в Швейцарии.
Взаимоотношения между Ираном и США по ядерной программе были предметом многочисленных переговоров, которые часто проходили в Омане, Исламабаде или Риме при посредничестве третьих сторон. Иран ранее заявлял, что готов обсуждать свою ядерную программу, но настаивает на сохранении обогащения урана и отказывается обсуждать ракетную программу, считая её неотъемлемой частью своей обороны. США, в свою очередь, выражали стремление к полному прекращению иранской ядерной программы и требовали ликвидации всех мощностей по обогащению урана.
Проект меморандума между Ираном и США, детали которого были известны государственному телевидению Ирана, предусматривал восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады со стороны США, а также прекращение огня на всех фронтах. Переговоры по этому вопросу могли иметь более широкий характер, чем только ядерная энергетика, с включением в повестку дня ракетной программы, но Тегеран долгое время настаивал на обсуждении исключительно ядерного вопроса. Израиль, в свою очередь, выражал скептицизм относительно готовности Ирана соблюдать договорённости и не исключал силового решения в случае провала переговоров. Эти долгоиграющие переговоры имели целью снять напряжённость и санкции, но часто сталкивались с тупиком из-за разногласий.