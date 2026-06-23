Минздрав попал в кадры

Минздраву удалось преломить тренд на снижение численности медицинских работников, заявил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ. Он связал это с дополнительными выплатами в первичном звене, которые дали «хороший эффект и привлекли кадры в малые населенные пункты». Следующий шаг — развитие новой программы наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей. Президент Владимир Путин подчеркнул, что эта система не должна стать «формальной», и дал соответствующие поручения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин во вторник, 23 июня, провел совещание о системе наставничества в медицине. Напомним, что 1 марта 2026 года вступил в силу закон, устанавливающий для выпускников медицинских вузов обязательный период работы в больницах и клиниках из системы ОМС. Срок такой работы не может превышать трех лет; она должна проходить под руководством наставника — опытного врача соответствующей специальности. Выпускник может и отказаться, но тогда его не допустят к периодической аккредитации, которую медработники обязаны проходить раз в пять лет. На этапе обсуждения эта инициатива вызвала критику профессионального сообщества и общественности.

В частности, наставничество сравнивали с советским распределением. Однако Минздрав настаивал на необходимости принять закон в таком виде, чтобы решить кадровую проблему в системе здравоохранения.

«Речь не идет о распределении в прямом смысле слова, как это было еще в советские времена,— подчеркнул на совещании Владимир Путин.— Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи». Президент добавил, что наставничество не должно проходить формально или приводить к перегрузкам, иначе это может «обесценить сам смысл принятых решений». Поэтому он поручил комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», ОНФ и Национальной медицинской палате вести мониторинг реализации программы: «Нужно быть на связи с молодыми специалистами и их наставниками, собирать, анализировать их замечания и предложения». Параллельно Минздрав должен будет обобщать лучшие практики наставничества, доводить их до медицинских учреждений и на основе такого опыта «организовать методическую поддержку» регионов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что власти регионов должны оказывать меры социальной поддержки молодым специалистам — в первую очередь обеспечивать их жильем. По словам министра, с октября Минздрав начнет «мониторинг исполнения таких мероприятий». На совещании господин Мурашко отдельно обратился к губернаторам с просьбой поддержать молодых медиков и «обеспечить решение задач наставничества». Говоря о кадровой ситуации, министр заверил президента, что ведомству удалось переломить «стойкий и крайне негативный» тренд на снижение численности медработников. Он связал это с дополнительными выплатами в первичном звене, которые дали «хороший эффект и привлекли кадры в малые населенные пункты».

Также господин Мурашко похвастался ростом числа студентов медицинских вузов. По его словам, с 2020 года прием на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%, а на программы СПО — на 49%. «В 2026 году мы за счет бюджетных средств ожидаем прием более 83 тыс. человек на программы среднего профессионального образования, более 35 тыс.— на специалитет и 20 тыс. человек — в ординатуру»,— добавил он. При этом большая часть бюджетников по программам специалитета и практически 80% ординаторов будут обучаться по целевому договору: «Это значит, что они готовятся для конкретных медицинских организаций, понимают уже место, где их ждут, и придут работать в подготовленное учреждение».

Наталья Костарнова