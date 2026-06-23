«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое
С начала 2026 года количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число заключенных договоров — на 25%. Такими данными «АльфаСтрахования» поделилась заместитель директора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова на конференции ИД «Коммерсантъ».
Эксперт отметила, что страховые компании крайне заинтересованы в развитии рынка киберстрахования. Для этого нужен хороший продукт и прозрачная система страховых выплат. «АльфаСтрахование» при оценке последствий кибератаки учитывает не только расходы на IT-восстановление, но и компенсирует затраты на локализацию инцидента, поддержание деятельности предприятия в период простоя и возможную ответственность перед третьими лицами.
По данным RED Security SOC, за первые три месяца 2026 года количество кибератак на отрасли, относящиеся к КИИ, превысило 9 тыс. и составило 77% от общего числа атак на российские компании. Это на 10 п. п. больше, чем в 2025 году, и на 13 п. п. больше, чем в 2024-м, что свидетельствует об ускоряющемся смещении фокуса злоумышленников в сторону наиболее значимых для государства и общества отраслей.
В России киберстрахование пока не получило широкого распространения, несмотря на растущий интерес к нему со стороны бизнеса и увеличение числа кибератак. На низкую популярность этого вида страхования влияет несколько факторов: высокая стоимость полисов, непрозрачные условия договоров, а также трудности в доказывании инцидентов и получении страховых выплат. Кроме того, компании опасаются репутационных потерь из-за раскрытия информации об инцидентах кибербезопасности.
Тем не менее, эксперты ожидают, что по мере роста киберугроз и ужесточения регуляторных требований к защите данных спрос на киберстрахование продолжит увеличиваться. Участники рынка не исключают, что киберстрахование может стать обязательным для определенных категорий компаний. Уже сейчас наблюдается кратный рост запросов на страхование от киберрисков со стороны IT-предприятий, компаний финансового сектора, тяжелой промышленности, нефтегазовой отрасли и торгово-розничного сектора. Ключевые сложности для развития рынка включают в себя неготовность клиентов раскрывать информацию для оценки риска и нехватку перестраховочных мощностей, способных покрыть крупные убытки.