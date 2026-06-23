«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое

С начала 2026 года количество запросов на киберстрахование увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число заключенных договоров — на 25%. Такими данными «АльфаСтрахования» поделилась заместитель директора по корпоративному страхованию компании Татьяна Лаврова на конференции ИД «Коммерсантъ».

Эксперт отметила, что страховые компании крайне заинтересованы в развитии рынка киберстрахования. Для этого нужен хороший продукт и прозрачная система страховых выплат. «АльфаСтрахование» при оценке последствий кибератаки учитывает не только расходы на IT-восстановление, но и компенсирует затраты на локализацию инцидента, поддержание деятельности предприятия в период простоя и возможную ответственность перед третьими лицами.

По данным RED Security SOC, за первые три месяца 2026 года количество кибератак на отрасли, относящиеся к КИИ, превысило 9 тыс. и составило 77% от общего числа атак на российские компании. Это на 10 п. п. больше, чем в 2025 году, и на 13 п. п. больше, чем в 2024-м, что свидетельствует об ускоряющемся смещении фокуса злоумышленников в сторону наиболее значимых для государства и общества отраслей.