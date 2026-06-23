Малому бизнесу подморозили порог

Госдума решила в оперативном порядке рассмотреть законопроект о заморозке порога выручки для перехода на НДС в 20 млн руб. на 2027–2029 годы. 23 июня документ одобрен депутатами в первом чтении, второе запланировано уже на 24 июня. В ходе обсуждения депутаты попытались понять влияние произошедшего роста налоговой нагрузки на малый бизнес. С одной стороны говорилось о том, что малые предприятия стали закрываться чаще, с другой — о том, что их общая численность растет, что может свидетельствовать о дроблении ради ухода от НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Законопроект о сохранении на 2027–2029 годы порога выручки в 20 млн руб. в год, при превышении которого пользователи упрощенной системы налогообложения (УСН) должны платить НДС, 23 июня одобрен в Госдумой в первом чтении. Напомним, с 2025 года для борьбы с дроблением компаний был введен лимит выручки в 60 млн руб. в год. С этого года планка опустилась до 20 млн руб., с 2027-го должна снизиться до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.

Рассмотренный законопроект предусматривает заморозку лимита в 20 млн руб. на 2027–2029 годы — после этого планка продолжит снижаться. Идея «притормозить» ранее одобренное Госдумой снижение, судя по словам соавтора проекта и главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, возникла после мониторинга влияния налоговых изменений на малый бизнес — его результаты парламентарий, впрочем, обнародовать не стал.

Некоторых депутатов последствия роста налоговой нагрузки все же заинтересовали — прозвучал вопрос о количестве закрывшихся малых предприятий и об объеме уплаченных налогов.

Андрей Макаров на это ответил, что малый бизнес всегда «рисковый», а оценивать необходимо не то, сколько предприятий ликвидируется, а разницу между закрывшимися и открывшимися бизнесами. За этот год, заверил он, количество МСП выросло.

В заключении комитета Госдумы по МСП сообщается, что с 10 июня 2025 по 10 июня 2026 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 226 тыс., а в сравнении с началом 2025 года (с момента введения НДС на УСН) рост составил 451 тыс. субъектов. По некоторым оценкам, добавляют в комитете, такой рост может свидетельствовать и о «дроблении» бизнеса — для сохранения возможности не платить НДС.

Свои данные привел и депутат от КПРФ Евгений Бессонов — по ним, за первый квартал деятельность прекратили более 200 тыс. МСП. При этом, оговорился он, причиной стал не только рост налоговой нагрузки, но и высокая ставка рефинансирования и «отсутствие средств у граждан». Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов дополнил ситуацию деталями, сообщив, что в малых городах есть много объявлений о сдаче помещений, что говорит о том, что малый бизнес «уходит с насиженных мест».

Депутаты высказывались в поддержку законопроекта, но в условиях начавшейся предвыборной кампании выступали и с собственными предложениями, во многом противоречащими сути рассматриваемого документа.

Например, по мнению Евгения Бессонова, стоит вернуться к порогу доходов в 60 млн руб. в год. Андрей Кузнецов считает, что лимит придется повышать из-за инфляции. Депутат от «Новых людей» Александр Демин и вовсе предложил дифференцировать налогообложение в зависимости от социальной значимости и рентабельности отрасли — по аналогии с пониженными ставками НДС для некоторых категорий товаров (например, социально значимые продукты, детское питание), а также унифицировать все спецрежимы и ввести единый налог для малого бизнеса.

Законопроект в итоге депутаты поддержали единогласно. Второе чтение запланировано уже на 24 июня.

Евгения Крючкова