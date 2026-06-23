США сняли санкции с первого вице-президента Газпромбанка Пузырниковой
США исключили из санкционного списка первого вице-президента Газпромбанка Наталию Пузырникову. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Санкции в отношении госпожи Пузырниковой были введены в мае 2022 года. Тогда власти США включили в список топ-менеджеров Газпромбанка, Сбербанка, а также «Первый канал», «Россию 1» и НТВ.
Кроме того, США сняли санкции с Антона Круговова и Тамары Топчий. В отношении господина Круговова санкции вводились из-за связей с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг». В отношении госпожи Топчий — из-за связей с фирмой Invention Bridge SL.
Включение Газпромбанка в санкционный список США 21 ноября 2024 года, в который попали и его топ-менеджеры, включая Наталию Пузырникову, привело к тому, что банк был фактически исключен из банковской системы США, а его американские активы заморожены. Это решение вызвало обеспокоенность среди европейских стран, поскольку Газпромбанк с весны 2022 года является уполномоченным банком для расчетов за экспорт российского трубопроводного газа с «недружественными странами». Венгрия и Турция, к примеру, активно обсуждали с США смягчение санкций в отношении банка, поскольку они угрожали их энергетической безопасности.