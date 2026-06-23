США сняли санкции с первого вице-президента Газпромбанка Пузырниковой

США исключили из санкционного списка первого вице-президента Газпромбанка Наталию Пузырникову. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Санкции в отношении госпожи Пузырниковой были введены в мае 2022 года. Тогда власти США включили в список топ-менеджеров Газпромбанка, Сбербанка, а также «Первый канал», «Россию 1» и НТВ.

Кроме того, США сняли санкции с Антона Круговова и Тамары Топчий. В отношении господина Круговова санкции вводились из-за связей с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг». В отношении госпожи Топчий — из-за связей с фирмой Invention Bridge SL.