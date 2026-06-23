Власти Нидерландов сообщили о первой эвтаназии неизлечимого ребенка до 12 лет

Министр здравоохранения Нидерландов Софи Херманс сообщила парламенту страны о проведении первой эвтаназии ребенка до 12 лет. Процедуру провели в конце прошлого года в соответствии с принятой в 2024 году новой редакцией закона об эвтаназии. В предыдущей редакции испытывавшие непереносимые страдания неизлечимо больные дети до 12 лет не могли подвергнуться эвтаназии, а продолжали находиться в отделениях паллиативной помощи, где специалисты поддерживали их жизненные функции.

Никаких подробностей о точном возрасте ребенка, его имени, диагнозе и т. п. власти не раскрывают. По нидерландским законам эвтаназия может быть проведена при согласии самого больного и/или его близких, а также врача, установившего не только неизлечимость болезни, но и факт невыносимых страданий больного. Кроме того, в законе говорится, что «врач должен убедиться, что пациент не действует под принуждением, и должен получить второе мнение как минимум от одного независимого коллеги». В прошлом году около 6% всех смертей в Нидерландах были связаны с эвтаназией.

Евгений Хвостик