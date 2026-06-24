От ИИ ждут производительности

Среди российских компаний ИИ применяет каждое седьмое предприятие, показал опрос ЦБ. Основные отмеченные эффекты от внедрения технологии — повышение производительности, рост прибыли и сокращение численности занятых. Дальнейшему увеличению отдачи от ИИ мешает нехватка профильных специалистов, способных внедрять масштабные цифровые проекты. При этом, как показали результаты еще одного опроса — от Росстата, навыки работников с базовым уровнем владения ИИ работодатели в значительной степени недоиспользуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Российские компании стремятся использовать ИИ в своей работе, так как считают эту технологию важной для повышения производительности труда, следует из результатов проведенного Банком России опроса. Участие в нем приняли 14,7 тыс. нефинансовых организаций из разных отраслей экономики.

Выяснилось, что каждое седьмое предприятие уже применяет ИИ, каждое пятое — планирует это делать. Лидерами по применению технологии названы сфера услуг (20%), добывающий сектор, обрабатывающая промышленность и строительство (все по 14%), торговля (13%). Наиболее активно ИИ применяется в маркетинге и продажах (почти каждое второе предприятие). Каждое пятое предприятие пользуется ИИ при производстве продукции, каждое десятое — при управлении персоналом.

Более всего технология используется в качестве вспомогательного инструмента для обработки больших массивов данных и нормативной документации, в рекламных целях, в деловой переписке, при подборе и оценке кандидатов, для оптимизации загрузки сотрудников, а также для контроля качества продукции и услуг.

Главный позитивный эффект от внедрения ИИ, о котором сообщили опрошенные ЦБ,— рост производительности труда. Однако пока его смогла зафиксировать только треть компаний (35%), остальные или не заметили разницы, или сомневаются в своей способности корректно ее подсчитать. Второй по значимости эффект — рост прибыльности компании, о котором сообщили 11% предприятий. Третий — сокращение численности занятых (7%).

Ведущий научный сотрудник Президентской академии Петр Отоцкий отмечает, что применение генеративного ИИ позволяет сотрудникам работать в среднем на 15% быстрее. «Это усредненное значение для многих профессий — от аналитиков и программистов до кадровиков и маркетологов»,— говорит эксперт.

Согласно другому исследованию — Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (на базе «Обследования рабочей силы» Росстата), более трети (37,5%) работников считают, что владеют навыками использования ИИ. У 22,7% это базовый уровень — применение чат-ботов, генераторов изображений, ИИ-помощников через готовые пользовательские интерфейсы. О среднем уровне навыков заявили 11,7% занятых (использование специализированных ИИ-сервисов для решения прикладных рабочих задач). Продвинутые же навыки, включающие создание и сопровождение ИИ-решений, есть у 3,2% работников (разработчики, инженеры машинного обучения, аналитики больших данных, менеджеры ИИ-проектов и др.).

Нехватка именно специалистов этой группы, по оценке эксперта Cloud X Кирилла Смеловеца, мешает компаниям переходить от пилотных проектов к промышленному внедрению ИИ. «Чтобы искусственный интеллект действительно повышал производительность труда, его недостаточно подключить как отдельный инструмент. Его нужно встроить в существующий ИТ-ландшафт компании: связать с системами управления клиентами и ресурсами предприятия, электронным документооборотом, внутренними базами знаний, а также с системами информационной безопасности и контроля доступа»,— говорит эксперт.

Впрочем, зачастую компании не до конца используют и имеющийся потенциал. Только 4,9% опрошенных Росстатом сообщили, что на работе им необходимо работать с ИИ, притом что доля освоивших эту технологию более чем в семь раз выше. В ИСИЭЗ ВШЭ такой дисбаланс спроса и предложения назвали «феноменом опережающего освоения».

Анастасия Мануйлова