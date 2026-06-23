Осужденный за мошенничество экс-глава Засвияжского района Ульяновска уходит на СВО

Бывший глава Засвияжского района Ульяновска, полковник в отставке Наиль Юмакулов, приговоренный 21 мая к шести годам лишения свободы за мошенничество при получении выплат и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и уходит на СВО. Об этом стало известно от источника, близкого к семье осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото со страницы Наиля Юмакулова в VK Фото: фото со страницы Наиля Юмакулова в VK

По данным собеседника, направляться в воинскую часть экс-глава района будет прямо из СИЗО, где он дожидается решения апелляционной инстанции.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава Засвияжского района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны 31 марта 2025 года сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона. По версии обвинения, чиновники использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров (сотрудников администрации). Деньги, по версии следствия, затем передавались Наталье Ланцовой. Наиль Юмакулов вину признал частично. Пошел на сотрудничество со следствием. Пояснял, что деньги за ложное рекрутерство получала его заместитель, и эти средства направлялись в благотворительные фонды и на поддержку участников СВО. Друзья и соратники Наиля Юмакулова называют его честным и порядочным человеком и заявляют о своей уверенности, что он ни копейки в карман себе не мог положить.

Адвокат Наиля Юмакулова комментировать ситуацию с апелляцией и подписанием его подзащитным контракта с Минобороны РФ отказался.

Сергей Титов, Ульяновск