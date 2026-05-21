Экс-глава Засвияжского района Ульяновска приговорен к шести годам за мошенничество

В четверг Засвияжский районный суд огласил приговор бывшему заместителю главы города — главе администрации Засвияжского района Ульяновска Наилю Юмакулову, обвиняемому в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору в корыстных или иных интересах (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, от трех до 10 лет лишения свободы). Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Официальных сообщений о приговоре от СУ СКР и прокуратуры Ульяновской области не было. От комментариев в надзорном ведомстве отказываются.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», глава Засвияжского района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны 31 марта 2025 года сотрудниками СУ СКР и УФСБ региона. Детали обвинения ведомства не раскрывали. По информации источников «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенных рекрутерам (людям, которые сагитировали граждан заключить контракт на участие в СВО). В Ульяновской области такая выплата с конца ноября 2024 года составляла 150 тыс. руб. По версии следствия, чиновники использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров (сотрудников администрации). Деньги, по версии следствия, затем передавались Наталье Ланцовой. Куда направлялись полученные средства, неизвестно. Фиктивным рекрутерам объясняли, что деньги необходимо передавать главе района и его первому заму для последующего распределения денег в качестве премий сотрудникам администрации. Всего, по данным следствия, Наиль Юмакулов совместно с Натальей Ланцовой через схему псевдорекрутерства похитили из бюджета региона 2,01 млн руб.

С лета 2024 года, руководители регионов РФ не скрывали, что существует определенный план по набору контрактников, конкретные цифры плана устанавливались и для глав администраций районов Ульяновска, которые несли персональную ответственность за набор контрактников и старались план исполнять.

Наилю Юмакулову 61 год. Он окончил Саратовское высшее командно-инженерное училище, затем Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция». Полковник запаса, педагог с 14-летним стажем, кандидат педагогических наук. С 2012 года был главой Заволжского района Ульяновска, в 2020 году назначен главой Засвияжского района.

Наиль Юмакулов вину признал частично. Пошел на сотрудничество со следствием. Пояснял, что деньги за ложное рекрутерство получала его заместитель, и эти средства направлялись в благотворительные фонды.

Наталья Ланцова вину отрицала.

Обвинение настаивало на наказании экс-главы района в виде восьми лет лишения свободы. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Наиля Юмакулова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Вынесение приговора Наталье Ланцовой отложено в связи с ее болезнью (ее обвиняют по тем же статьям, но в крупном размере).

Адвокат Наиля Юмакулова Петр Ненарокомов излагать позицию защиты отказался, лишь заметив, что у него «есть 15 дней на обжалование решения». «За это время мы определимся, что предпринять и как далеко пойдем. Будет в наших планах Верховный суд, пока еще не знаем», — сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск