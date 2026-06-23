Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Росатом» создаст крупнейшее ядерное предприятие в России

«Росатом» разрабатывает проект нового завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива. Предприятие станет крупнейшим в России, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Проект находится на стадии обоснования инвестиций. До конца года «Росатом» должен выбрать площадку. Проектная мощность первого модуля завода — 400 т топлива в год.

«После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы»,— отметил директор по госполитике в области радиоактивных отходов объектов «Росатома» Василий Тинин (цитата по ТАСС).

Составлено ИИ-Ассистентъ

Разработка проекта нового завода «Росатома» для переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является частью более широкой стратегии госкорпорации по созданию сбалансированного ядерного топливного цикла. Это направление предусматривает разработку безопасной и экономически эффективной системы обращения с ОЯТ и продуктами его переработки для стран-заказчиков. Целью таких инициатив является увеличение ресурсных возможностей и повышение эффективности использования топлива, что становится особенно актуальным, так как ядерная энергетика вновь выходит на первый план в условиях борьбы за сокращение выбросов парниковых газов и ограничений возобновляемых источников энергии.

«Росатом» активно инвестирует в различные проекты, связанные с развитием атомной отрасли и смежных сфер. Например, госкорпорация строит гигафабрику по производству литий-ионных батарей в Калининградской области, производство постоянных редкоземельных магнитов в Глазове, а также развивает термоядерную энергетику, вкладывая значительные средства в научно-технические исследования и разработки. Эти проекты демонстрируют стремление «Росатома» к развитию новых технологий и расширению своего присутствия в различных секторах экономики, не ограничиваясь традиционным строительством АЭС и производством ядерного топлива.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд