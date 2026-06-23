«Росатом» создаст крупнейшее ядерное предприятие в России
«Росатом» разрабатывает проект нового завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива. Предприятие станет крупнейшим в России, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Проект находится на стадии обоснования инвестиций. До конца года «Росатом» должен выбрать площадку. Проектная мощность первого модуля завода — 400 т топлива в год.
«После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы»,— отметил директор по госполитике в области радиоактивных отходов объектов «Росатома» Василий Тинин (цитата по ТАСС).
Разработка проекта нового завода «Росатома» для переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является частью более широкой стратегии госкорпорации по созданию сбалансированного ядерного топливного цикла. Это направление предусматривает разработку безопасной и экономически эффективной системы обращения с ОЯТ и продуктами его переработки для стран-заказчиков. Целью таких инициатив является увеличение ресурсных возможностей и повышение эффективности использования топлива, что становится особенно актуальным, так как ядерная энергетика вновь выходит на первый план в условиях борьбы за сокращение выбросов парниковых газов и ограничений возобновляемых источников энергии.
«Росатом» активно инвестирует в различные проекты, связанные с развитием атомной отрасли и смежных сфер. Например, госкорпорация строит гигафабрику по производству литий-ионных батарей в Калининградской области, производство постоянных редкоземельных магнитов в Глазове, а также развивает термоядерную энергетику, вкладывая значительные средства в научно-технические исследования и разработки. Эти проекты демонстрируют стремление «Росатома» к развитию новых технологий и расширению своего присутствия в различных секторах экономики, не ограничиваясь традиционным строительством АЭС и производством ядерного топлива.