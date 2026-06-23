WSJ: бонусы топ-менеджерам в США перешли отметку $200 млн

По итогам минувшего года сразу несколько руководителей американских корпораций получили бонусы свыше $200 млн, тогда как ранее рекордными были бонусы свыше $100 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Помимо исключительной компенсации на $158 млрд в виде акций, опционов и премий, которую акционеры Tesla одобрили для Илона Маска, бонусы свыше $200 млн по итогам 2025 года получили:

руководитель компании Figma, занимающейся разработкой ПО, Дилан Филд ($864 млн),

глава инвестиционного траста Welltower Шанх Митра ($821 млн),

гендиректор онлайн-платформы для сделок с недвижимостью Opendoor Technologies Каз Неджатян ($741 млн),

гендиректор высокотехнологичной корпорации CrowdStrike Джордж Куртц ($248 млн),

гендиректор производителя полупроводников Broadcom Хок Тан ($205 млн).

Столь крупные бонусы в основном связаны с программами поощрения в виде опционов, призванных стимулировать топ-менеджеров достичь конкретной цели в ближайшем будущем — определенной стоимости акций компании, показателей по прибыли и/или выручке, размещения акций, сделок по слиянию и поглощению и т. п. Кроме того, существенную роль сыграл рост фондового рынка в прошлом году, а также спрос на технологии ИИ, подстегнувший продажи соответствующего оборудования и ПО.

По подсчетам WSJ, по итогам прошлого года только в компаниях, входящих в индекс S&P 500, медианный размер компенсационного пакета у гендиректоров достиг $17,9 млн, что является абсолютным рекордом. По сравнению с предыдущим годом бонусы выросли в среднем на 9,8%.

Евгений Хвостик