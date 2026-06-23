WSJ: бонусы топ-менеджерам в США перешли отметку $200 млн
По итогам минувшего года сразу несколько руководителей американских корпораций получили бонусы свыше $200 млн, тогда как ранее рекордными были бонусы свыше $100 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Помимо исключительной компенсации на $158 млрд в виде акций, опционов и премий, которую акционеры Tesla одобрили для Илона Маска, бонусы свыше $200 млн по итогам 2025 года получили:
- руководитель компании Figma, занимающейся разработкой ПО, Дилан Филд ($864 млн),
- глава инвестиционного траста Welltower Шанх Митра ($821 млн),
- гендиректор онлайн-платформы для сделок с недвижимостью Opendoor Technologies Каз Неджатян ($741 млн),
- гендиректор высокотехнологичной корпорации CrowdStrike Джордж Куртц ($248 млн),
- гендиректор производителя полупроводников Broadcom Хок Тан ($205 млн).
Столь крупные бонусы в основном связаны с программами поощрения в виде опционов, призванных стимулировать топ-менеджеров достичь конкретной цели в ближайшем будущем — определенной стоимости акций компании, показателей по прибыли и/или выручке, размещения акций, сделок по слиянию и поглощению и т. п. Кроме того, существенную роль сыграл рост фондового рынка в прошлом году, а также спрос на технологии ИИ, подстегнувший продажи соответствующего оборудования и ПО.
По подсчетам WSJ, по итогам прошлого года только в компаниях, входящих в индекс S&P 500, медианный размер компенсационного пакета у гендиректоров достиг $17,9 млн, что является абсолютным рекордом. По сравнению с предыдущим годом бонусы выросли в среднем на 9,8%.
Темпы роста вознаграждений топ-менеджеров в США, о которых сообщает The Wall Street Journal, превысили показатели последних 14 лет. Бонусы директоров компаний из индекса S&P 500 с начала 2024 года увеличились в среднем на 12%, что является самыми значительными темпами за последние 14 лет. Это согласуется с данными из других источников, которые указывают на рекордный рост бонусов в американских банках на 32% за прошлый год, что стало историческим максимумом с 1987 года. Средний бонус тогда составил 244,7 тыс. долларов, что в четыре раза превысило среднюю зарплату в США. Такие крупные выплаты эксперты связывают с высокими прибылями банков, полученными благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре.
Однако стоит отметить, что прогнозы на текущий год могут быть менее оптимистичными. Например, в ноябре 2023 года сообщалось, что бонусы американских инвестбанкиров сократятся на 15–25% по сравнению с предыдущим годом, а бонусы сотрудников розничных и коммерческих банков — на 10–20%. Это должно было стать вторым годом сокращения бонусов после рекордного 2021 года, когда они заметно уменьшились в 2022 году. Сокращение связывали с замедлением инвестиционной активности, слияний и поглощений, а также размещений ценных бумаг из-за роста учетных ставок и экономической неопределенности.