Еда, готовься к проверкам

Федеральные власти планируют распространить требование уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязаны делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов (молочной продукцию, хлеб, сахар и т.д.). Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Обязательство уведомлять власти о начале предпринимательской деятельности может распространиться на все пищевые производства, следует из материалов, подготовленных к заседанию Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, назначенному на 24 июня (есть у “Ъ”). В документах указывается, что Роспотребнадзору, Минэкономики и Минсельхозу могут поручить разработать до конца 2026 года соответствующие изменения в законодательство.

В Роспотребнадзоре “Ъ” заявили, что ведомство не может комментировать вынесенные на Госкомиссию вопросы. В Минэкономики пояснили, что информирование о начале предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства носит уведомительный характер, направленный на снижение избыточного административного давления на бизнес. В Минпромторге и Минсельхозе “Ъ” оперативно не ответили.

Сейчас информировать Роспотребнадзор о начале деятельности должны предприниматели, специализирующиеся на производстве отдельных видов потребительских товаров и предоставлении услуг.

На пищевом рынке требование актуально для молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара, соковой, мукомольной и масложировой продукции. Речь о подаче общих сведений: адрес компании и виды деятельности. Работа без уведомления Роспотребнадзора предполагает штрафы до 60 тыс. руб., говорит управляющий партнер Veta Илья Жарский. Механизм трудным он не считает.

Регулирование, согласно материалам Роспотребнадзора к заседанию Госкомиссии, сейчас не распространяется на детское, диетическое питание и готовую еду. Мера не охватывает супы, бульоны, сэндвичи, рационы питания. Вся эта продукция может представлять угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения при несоблюдении требований, замечают в ведомстве. Отсутствие сведений об игроках не дает Роспотребнадзору оперативно проводить надзорные и профилактические мероприятия. Ведомство подсчитало, что 11–64% продукции, производители которой не должны уведомлять власти о начале работы, не соответствует требованиям.

Усилия Роспотребнадзора, вероятно, направлены в основном на усиление контроля за рынком именно готовой еды.

В январе ведомство сообщало, что из 900 исследованных образцов такой продукции в 2025 году 64% не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. В 19 проверяющие нашли патогенную микрофлору. Наличие нарушений в Роспотребнадзоре связывали с отсутствием специальных требований к сегменту.

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Интерес регуляторов к готовой еде увеличивается по мере ее активного роста. Согласно Infoline, в 2025 году ее оборот составил 1,12 трлн руб., прибавив год к году 18,5%. Доля категории в розничном товарообороте сетей достигла 3,8%. Коммерческий директор Mr.Food Ярослав Свободин поясняет, что рынок готовой еды остается одним из наименее урегулированных сегментов пищевой промышленности. Это создает на нем неравные условия: добросовестные производители несут затраты на контроль качества, сертификацию, соблюдение санитарных норм, а часть игроков работает в серой зоне. Эксперт высказывается в поддержку инициатив, направленных на повышение прозрачности бизнеса. Основатель «Гудфудруса» (бренд Lunch Up) Натан Белоцерковский считает, что инициатива Роспотребнадзора может пойти на пользу рынка готовой еды, если будет, например, сопровождаться «неким аудитом со стороны надзорных органов».

Александра Мерцалова, Владимир Комаров