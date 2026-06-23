Альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская альпинистка Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, которая поднялась на все 14 самых высоких гор Земли. На момент, когда россиянка покорила все вершины, ей был 31 год.
Алина Пекова
Фото: @kavkaz_rf
О внесении в Книгу рекордов сообщила сама спортсменка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Она опубликовала фотографии с сертификатом от Guinness World Records.
Все 14 вершин из программы — горы высотой более 8 тыс. м. Десять из них расположены в Гималаях, четыре — в Каракоруме. Последней из списка Алина Пекова покорила гору Шишабангма (8027 м) в Гималаях в октябре 2024 года. На всю программу она потратила полтора года: на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на три последних — в 2024-м. Она стала первым представителем России, кто смог покорить все вершины. С 1986 года программу смогли выполнить менее 80 человек со всего мира.
До Алины Пековой 14 самых высоких вершин мира, известных как восьмитысячники, покорили только три женщины, первой из которых стала испанка Эдурне Пасабан в мае 2010 года. Алина Пекова стала четвёртой женщиной, завершившей эту программу восхождения.
Программа восхождений на 14 восьмитысячников, как указывает «Кавказ.РФ», до 2019 года была выполнена «чуть более 40» альпинистами. Россияне также пытались выполнить эту программу: уроженец Ставропольского края Денис Урюбко покорил все восьмитысячники, но как представитель Казахстана, а Сергей Богомолов пять раз пытался взойти на гору К-2 в свои 72 года, но так и не смог завершить восхождение на 14-й восьмитысячник.