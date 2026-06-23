В Ульяновской области увеличилось количество укусов клещей

За период с 15 по 21 июня в Ульяновской области зарегистрировано 170 укусов клещей, из них в Ульяновске — 117 случаев. Сообщает управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (УРПН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в районах области, как правило, количество зафиксированных укусов клещей — от одного до четырех. Исключение — Барышский (11 случаев) и Ульяновский (10 случаев) районы. Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 32 укуса клещей. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 60 человек, в том числе 21 ребенок. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ульяновской области проведено 96 исследований клещей, снятых с людей.

В УРПН отмечают, что в эпидемическом сезоне 2026 года случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано.

Неделей ранее в регионе было официально зарегистрировано 169 укусов клещей (из них в Ульяновске — 127). Две недели назад (с 01.06.2026 по 07.06.2026) — 136 случаев (из них в Ульяновске — 89), три недели назад (с 25.05.2026 по 31.05.2026) — 128 укусов (из них в Ульяновске — 76 случаев).

УРПН отмечает, что по состоянию на 21.06.2026 в регионе привито от клещевого энцефалита 2883 человека, рекомендуя жителям области, желающим привиться от клещевого вирусного энцефалита обращаться в поликлиники по месту жительства. При этом отмечается, что оплата вакцины — за счет граждан.

Согласно открытым данным, стоимость одной дозы вакцины в зависимости от производителя — от 800 до 1500 руб. Всего на курс прививки необходимо три дозы. Как отмечал «Ъ», в ряде регионов страны региональные правительства закупают вакцины для граждан. В ряде других регионов (в Свердловской области, Красноярском крае, в Удмуртии) граждане обращаются в суды и прокуратуру, настаивая на бесплатных прививках. Региональные власти в ответ на претензии сообщают, что бесплатно эту услугу могут получить только определенные категории граждан.

Сергей Титов, Ульяновск