Россия покусанная

Иркутская область, Алтайский край и Московская область оказались в числе регионов с самым большим количеством зарегистрированных укусов клещей в текущем сезоне. Такой вывод можно сделать из проведенного “Ъ” анализа региональных данных. При этом больше всего вакцин от клещевого энцефалита закуплено властями Тюменской области, ХМАО и Челябинской области. В Иркутской области большая часть из закупленных 60 тыс. доз вакцин уже израсходована; власти Кировской области говорят об «аномально высоком» спросе на прививки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профилактика клещевых инфекций

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Профилактика клещевых инфекций

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, на начало июня в 2026 году в России более 2,7 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). За этот же период более 176 тыс. граждан обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. “Ъ” запросил данные об активности клещей и профилактике переносимых ими заболеваний в разных регионах и проанализировал полученные ответы.

Больше всего граждан обратились в медорганизации после укусов клещей в Иркутской области: с начала сезона там зарегистрировано более 10 тыс. случаев — это на 1,6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В Алтайском крае зафиксировано 4,6 тыс. обращений, из которых 817 — в первую неделю июня, в Московской области — 5,5 тыс., в Липецкой области — 2,42 тыс. (большая часть — на приусадебных территориях и в жилых домах). В ХМАО зарегистрировали 2,32 тыс. укусов, в Краснодарском крае — 2 тыс., в Бурятии — более 1,46 тыс., в Забайкальском крае — 1,26 тыс.

Снятых с тел граждан клещей отправляют для анализа в лаборатории. Результаты исследований показывают, что в большинстве случаев инфицированные особи являются переносчиками боррелиоза. КВЭ же выявляют гораздо реже, однако он является наиболее опасным заболеванием, передающимся через укусы клещей. В Иркутской области из 7,3 тыс. исследованных особей его переносили 60, в ХМАО изучили 396 клещей, 40% из них были возбудителями различных инфекций (около 1% пришлось на энцефалит). В Московской области исследовано 564 клеща; энцефалит не выявлен.

Ситуация с запасами вакцин от КВЭ существенно различается в разных регионах.

Самые большие партии закуплены в Тюменской области (170 тыс. доз) и ХМАО (160 тыс. доз, ожидается поставка еще порядка 80 тыс.), в Челябинской области закуплено более 130 тыс. доз вакцин, в Забайкалье — 78 тыс., в ЯНАО — 13,2 тыс. При этом в Санкт-Петербурге из 95,2 тыс. закупленных на этот год вакцин израсходована почти половина. В Югре с начала года использовано более 142 тыс. доз — это почти 75% от их общего числа. В Иркутскую область поступило 60 тыс. доз вакцины; однако большая часть из них уже кончилась. Кировская область из-за аномально высокого спроса (об этом “Ъ” сообщили в региональном минздраве) увеличила закупки почти вдвое по сравнению с прошлым годом (с 24,5 тыс. до 45 тыс. доз); при этом на 9 июня в наличии оставалось лишь 21,3% доз.

В ряде регионов уже фиксировались жалобы на проблемы с вакцинацией от КВЭ. В Омской области, к примеру, граждане сообщали о нехватке прививок — в местном минздраве признали проблему «низких объемов производимой вакцины», из-за которой осложняются ее поставки в госучреждения. Жители Свердловской области, Красноярского края, Удмуртии и других регионов столкнулись с невозможностью бесплатно вакцинироваться от КВЭ и были вынуждены обратиться в суды и прокуратуру. Региональные власти в ответ на претензии сообщают, что бесплатно эту услугу могут получить только определенные категории граждан.

Наталья Костарнова, Геор Габараев, корсеть “Ъ”