Салаева собрала более 500 предложений в Народную программу

В Чувашии завершился цикл встреч депутата Госдумы Аллы Салаевой с жителями, посвященный итогам реализации Народной программы «Единой России». По данным организаторов, в 13 встречах в 11 муниципалитетах приняли участие более 5 тыс. человек, по их итогам собрано свыше 500 предложений и наказов для новой программы партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа на лево: глава города Чебоксары Станислав Трофимов; депутат Госдумы России Алла Салаева; депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев; депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров; директор МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» Андрей Шестаков

Фото: Правительство Чувашии Справа на лево: глава города Чебоксары Станислав Трофимов; депутат Госдумы России Алла Салаева; депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев; депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров; директор МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» Андрей Шестаков

Фото: Правительство Чувашии

Встречи проходили под девизом «Есть результат!» и совмещали отчет о выполнении прежних обязательств с обсуждением новых инициатив. По словам госпожи Салаевой, Народная программа изначально формировалась на основе запросов жителей, поэтому нынешний этап должен был не только показать итоги работы, но и зафиксировать вопросы, которые жители считают приоритетными на ближайшие годы.

«За последние годы в Чувашии удалось реализовать большое количество проектов и инициатив, которые жители предлагали в Народную программу. Это результат совместной работы команды главы Чувашии Олега Николаева, партии, депутатов всех уровней, органов власти и самих жителей. Сегодня важно не только подвести итоги, но и вместе определить новые задачи»,— заявила депутат.

По данным, представленным на встречах, уровень реализации Народной программы в муниципалитетах Чувашии составляет от 80% до 100%. В отдельных территориях, в том числе в Чебоксарском муниципальном округе, отдельные направления программы, как утверждают организаторы, выполнены полностью или с превышением плановых показателей. В республиканском отделении партии связывают это с координацией работы муниципалитетов, депутатского корпуса и правительства региона.

Среди основных итогов программы Алла Салаева назвала решения в социальной сфере: возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, расширение мер поддержки семей с детьми, продление программ материнского капитала и семейной ипотеки. В Чувашии, по ее словам, бесплатное горячее питание, предусмотренное для учеников начальных классов, дополнительно распространяется на школьников из многодетных и малоимущих семей.

Отдельный блок программы связан с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. Как сообщалось на встречах, Госдума приняла более 160 законов о социальных гарантиях военнослужащих, ветеранов и их близких, включая кредитные каникулы, бесплатную юридическую помощь и меры поддержки детей участников СВО.

В сфере образования за пять лет в Чувашии построены 12 школ и капитально отремонтирована 121. Следующим этапом, по словам депутата, станет ремонт детских садов. Также в рамках программы упоминались проекты по сохранению исторической памяти, включая мемориал строителям Сурского рубежа, и развитие внутреннего туризма. По данным госпожи Салаевой, в прошлом году Чувашию посетили более 1,5 млн туристов, а число судозаходов в Чебоксары достигло 700.

Депутат также сообщила, что за время работы в Госдуме получила около 9 тыс. письменных обращений и провела личный прием 1,8 тыс. человек. Все предложения, собранные на проведенных встречах, планируется оцифровать, систематизировать и передать для подготовки новой Народной программы на ближайшие пять лет. Направить инициативы жители смогут через федеральный сайт программы, на встречах с кандидатами и депутатами партии, а также через местные отделения «Единой России».