Врио белгородского губернатора и министр энергетики РФ обсудили защиту энергообъектов

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев провел рабочую встречу с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Главной темой обсуждения стало обеспечение устойчивого энергоснабжения региона в условиях постоянных обстрелов и атак БПЛА. Стороны также рассмотрели дополнительные меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Отдельно внимание было уделено подготовке к новому отопительному сезону. По данным регионального правительства, с начала СВО в Белгородской области был создан беспрецедентный резерв источников генерации — 5,4 тыс. единиц суммарной мощностью 308,4 МВт.

«Наша задача — держать свет и тепло в любых условиях. В особом фокусе внимания — наши крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин и, конечно, населенные пункты приграничья. Главное — чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света», — подчеркнул Александр Шуваев.

Врио губернатора в своем Telegram-канале поблагодарил коллег из министерства энергетики за внимание к Белгородской области и отметил, что региональные власти рассчитывают на их помощь в решении ключевых задач в интересах жителей.

«Поддержку федерального центра чувствуем»,— резюмировал господин Шуваев.

Ранее, 11 июня, «Ъ-Черноземье» рассказывал о рабочей встрече Александра Шуваева с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Врио губернатора рассказал министру о планах региона по развитию здравоохранения и отметил, что «без поддержки федерального центра некоторые вопросы не решить». На встрече, среди прочего, обсуждалось обеспечение льготными лекарствами.

Денис Данилов