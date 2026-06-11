Шуваев на встрече с Мурашко поднял вопрос о федеральной поддержке белгородских медиков

В ходе рабочей встречи министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, среди прочего, обсуждалось обеспечение льготными лекарствами. Как подчеркнули в пресс-службе облправительства, господин Шуваев держит этот вопрос на особом контроле — в 2026-м на эти цели выделено 4,2 млрд руб. Отдельно глава региона поднял вопрос о федеральной поддержке в виде межбюджетного трансферта для выполнения майских указов президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Наши медики работают на пределе возможностей уже не первый год, им нужно особое внимание», — сказал врио губернатора Белгородской области.

Врио губернатора рассказал министру о планах региона по развитию здравоохранения и отметил, что «без поддержки федерального центра некоторые вопросы не решить».

Также в ходе встречи обсуждалось строительство лечебного корпуса больницы №2 в Белгороде. Объект возводится по поручению президента в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая площадь корпуса — более 43 тыс. кв. м. На объект планируют направить 19 млрд руб.

Александр Шуваев на встрече выразил от лица всех жителей Белгородской области большую благодарность министерству здравоохранения — принято решение о том, что поликлиника №8 в Белгороде будет обновлена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы давно этого ждали — сегодня к поликлинике прикреплено уже 36 тыс. человек, и помощь нужна каждому. Все текущие вопросы прорабатываем. Задача одна: люди на Белгородской земле должны получать качественную помощь. Несмотря ни на что», — подытожил господин Шуваев.

«Ъ-Черноземье сегодня также писал о рабочей встрече Александра Шуваева с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Центральной темой обсуждения стала безопасность жителей белгородского приграничья

Денис Данилов