Серийному убийце из Архангельской области дали еще 9 лет за убийство 3 женщин

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор осужденному серийному убийце по новому делу об убийстве трех женщин. Его приговорили к девяти годам и 11 месяцам колонии особого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров, подсудимому назначено пожизненное лишение свободы, сообщили в прокуратуре Архангельской области.

Как установило следствие, первую жертву злоумышленник убил в июле 1989 года. Он задушил женщину в своем доме, а затем попытался спрятать ее тело в лесу. Там он обнаружил, что потерпевшая жива, и заколол ее отверткой. По данным СКР, перед убийством мужчина попытался изнасиловать потерпевшую.

Следующее убийство произошло через несколько дней после первого. Преступник вступил в сексуальную связь со второй потерпевшей, однако затем они поссорились. После этого фигурант вывез женщину в лес, накинул веревку ей на шею и задушил. Последнее преступление произошло в июле 1990 года на острове Краснофлотский: фигурант заколол отверткой третью потерпевшую, она скончалась на месте. Осужденный полностью признал вину и дал признательные показания.

Никита Черненко