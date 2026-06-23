Ремонт НПЗ, резервы, Крым: Новак рассказал о ситуации с топливом

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о мерах по решению проблем на топливном рынке. Главное из заявлений господина Новака — в подборке «Ъ».

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Ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая, правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок.

Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива.

Задействованы резервы, которые раньше не использовались.

Решаются логистические вопросы и контролируются поставки топлива на АЗС.

Особое внимание уделяется Крыму, Калининградской области, Дальнему Востоку.

ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС.

Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты.

Вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличили поставки.

Все НПЗ России максимально увеличили мощности.

Сокращены сроки ремонтов НПЗ, плановые перенесены на более поздние сроки.

Матвей Иващенко