Ремонт НПЗ, резервы, Крым: Новак рассказал о ситуации с топливом
Новак допустил полный запрет на экспорт дизеля из России
Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о мерах по решению проблем на топливном рынке. Главное из заявлений господина Новака — в подборке «Ъ».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
- Ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая, правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок.
- Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива.
- Задействованы резервы, которые раньше не использовались.
- Решаются логистические вопросы и контролируются поставки топлива на АЗС.
- Особое внимание уделяется Крыму, Калининградской области, Дальнему Востоку.
- ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС.
- Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты.
- Вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличили поставки.
- Все НПЗ России максимально увеличили мощности.
- Сокращены сроки ремонтов НПЗ, плановые перенесены на более поздние сроки.