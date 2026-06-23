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Ремонт НПЗ, резервы, Крым: Новак рассказал о ситуации с топливом

Новак допустил полный запрет на экспорт дизеля из России

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о мерах по решению проблем на топливном рынке. Главное из заявлений господина Новака — в подборке «Ъ».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

  • Ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая, правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок.
  • Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизтоплива.
  • Задействованы резервы, которые раньше не использовались.
  • Решаются логистические вопросы и контролируются поставки топлива на АЗС.
  • Особое внимание уделяется Крыму, Калининградской области, Дальнему Востоку.
  • ФАС в режиме реального времени контролирует цены на АЗС.
  • Подготовлены изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего топливного рынка, в ближайшие дни они будут рассмотрены и приняты.
  • Вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по снабжению рынка, максимально увеличили поставки.
  • Все НПЗ России максимально увеличили мощности.
  • Сокращены сроки ремонтов НПЗ, плановые перенесены на более поздние сроки.

Матвей Иващенко

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