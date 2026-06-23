В крупных городах России подешевело вторичное жилье
Май стал первым месяцем в 2026 году, когда вторичное жилье подешевело во всех городах-миллионниках России. К таким выводам пришли аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи», проведя исследование по запросу «РБК Недвижимости». В целом месячное снижение составило 0,1%, до 169,6 тыс. руб. за 1 кв. м, до этого цены лишь росли. Так, заметнее всего цены снизились в Перми (на 2,5% месяц к месяцу, до 135,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Волгограде (на 2,2%, до 119,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и Казани (на 2%, до 215 тыс. руб. за 1 кв. м).
В то же время цены на квартиры на вторичном рынке снижаются и в городах, где численность населения не достигает 1 млн человек. Среди таких городов лидером по сокращению стоимости в мае стала Тула, следует из данных консалтинговой компании SRG. За месяц средняя цена 1 кв. м в этом городе уменьшилась на 2,3%, до 121,5 тыс. руб. Второе место занял Сочи, где средняя цена «квадрата» уменьшилась на 1,9%, до 300,8 тыс. руб. На третьей строчке расположилась Пенза. В мае вторичка в этом городе в среднем подешевела на 1,8%, до 96,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
Снижение цен на вторичное жилье в российских городах-миллионниках в мае 2026 года стало первым за этот год, но общая тенденция к снижению цен на этот сегмент рынка наблюдается уже некоторое время. Так, по данным «ЦИАН.Аналитики», в 2023 году цены на вторичную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге снижались по месяцам и в годовом выражении. Например, в Москве в июне 2023 года цены упали на 3,40% год к году, а в Санкт-Петербурге — на 5,20%. В Казани также было зафиксировано снижение на 0,4% в феврале 2023 года.
Эксперты связывают эту динамику с несколькими факторами. Одной из причин называют изменения в условиях выдачи семейной ипотеки в первом квартале 2026 года, что стимулировало часть покупателей к приобретению вторичного жилья. В прошлом, в более спокойные периоды без влияния льготных программ, доля новостроек составляла 30-33% от общего числа сделок, тогда как в конце 2024 — начале 2025 года она достигала 70% из-за высоких процентных ставок по ипотеке. Кроме того, сохраняется существенный разрыв в стоимости между первичным и вторичным жильем (50-60%), что делает вторичный рынок более привлекательным для покупателей.