В крупных городах России подешевело вторичное жилье

Май стал первым месяцем в 2026 году, когда вторичное жилье подешевело во всех городах-миллионниках России. К таким выводам пришли аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи», проведя исследование по запросу «РБК Недвижимости». В целом месячное снижение составило 0,1%, до 169,6 тыс. руб. за 1 кв. м, до этого цены лишь росли. Так, заметнее всего цены снизились в Перми (на 2,5% месяц к месяцу, до 135,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Волгограде (на 2,2%, до 119,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и Казани (на 2%, до 215 тыс. руб. за 1 кв. м).

В то же время цены на квартиры на вторичном рынке снижаются и в городах, где численность населения не достигает 1 млн человек. Среди таких городов лидером по сокращению стоимости в мае стала Тула, следует из данных консалтинговой компании SRG. За месяц средняя цена 1 кв. м в этом городе уменьшилась на 2,3%, до 121,5 тыс. руб. Второе место занял Сочи, где средняя цена «квадрата» уменьшилась на 1,9%, до 300,8 тыс. руб. На третьей строчке расположилась Пенза. В мае вторичка в этом городе в среднем подешевела на 1,8%, до 96,8 тыс. руб. за 1 кв. м.