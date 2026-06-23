Число банкротств в Германии достигло рекордного уровня с 2013 года

За первое полугодие 2026 года в Германии обанкротилось 12,7 тыс. компаний, сообщает Der Spiegel со ссылкой на бюро кредитных историй Creditreform.

По сравнению с прошлым годом число банкротств выросло на 7,8% и оказалось рекордным с 2013-го. По оценке Creditreform, потери из-за корпоративных банкротств в первом полугодии составили €28,5 млрд, под угрозой оказались 165 тыс. рабочих мест.

«Рост числа банкротств свидетельствует о глубоком структурном кризисе наших компаний, который дополнительно обострился из-за конфликта на Ближнем Востоке»,— заявил глава подразделения по экономическим исследованиям Creditreform Патрик-Людвиг Ханч. По его мнению, волна банкротств еще не достигла пика. «Ситуация вновь стабилизируется только тогда, когда экономика наконец снова начнет расти. При нынешнем положении дел это значит не раньше 2027 года»,— считает эксперт.

Яна Рождественская