Путин одобрил отсрочку штрафов за электронные накладные в грузоперевозках

Президент России Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первом этапе перехода на электронные накладные в грузоперевозках, передает «РИА Новости». По словам главы государства, переход на новую систему электронных перевозочных документов обелит экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее сегодня министр транспорта Андрей Никитин на совещании у президента с членами правительства заявил, что бумажные документы в грузоперевозках сохранят на случай форс-мажоров.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозочные документы. Господин Никитин пояснил, что отсутствие интернета учтено в исключениях. Чтобы не останавливать перевозки, разрабатывается аварийный режим. В этом режиме временно разрешат использовать бумагу.