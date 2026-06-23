Путин одобрил отсрочку штрафов за электронные накладные в грузоперевозках
Президент России Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первом этапе перехода на электронные накладные в грузоперевозках, передает «РИА Новости». По словам главы государства, переход на новую систему электронных перевозочных документов обелит экономику.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Ранее сегодня министр транспорта Андрей Никитин на совещании у президента с членами правительства заявил, что бумажные документы в грузоперевозках сохранят на случай форс-мажоров.
С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозочные документы. Господин Никитин пояснил, что отсутствие интернета учтено в исключениях. Чтобы не останавливать перевозки, разрабатывается аварийный режим. В этом режиме временно разрешат использовать бумагу.
Обязательный переход на электронные перевозочные документы, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, уже вызывал беспокойство у отраслевых союзов производителей продуктов питания, которые ранее просили правительство отсрочить его на два года до 1 сентября 2028 года. Инициаторы отсрочки указывали на неготовность системы, нестабильную работу интернета в России и высокие риски срывов поставок продовольствия и штрафов для компаний. Бизнес мог использовать систему ЭПД с сентября 2022 года для адаптации процессов, но до сих пор сталкивается со сложностями.
Противники немедленного внедрения, включая такие организации, как «Союзмолоко», «Союзнапитки» и Масложировой союз, отмечали, что полный пакет форм не утвержден, система не интегрирована с бухгалтерскими и налоговыми программами, а также не может работать в аварийном режиме. Они указывали, что ЭПД носят разрешительный характер и без них нельзя перевозить грузы, что может привести к сбоям в работе и порче скоропортящейся продукции. Аграрии также выражали опасения по поводу избыточной административной нагрузки, проблем со связью в сельской местности и дополнительных затрат на программное обеспечение и технику, предлагая фермерам переходный период до 2028 года.