В США найдены мемуары пережившего атомную бомбардировку жителя Хиросимы

Мемуары жителя Хиросимы Киёси Танимото, пережившего атомную бомбардировку, обнаружены в американских архивах. Как сообщает The Guardian, 230-страничные воспоминания были написаны в 1947 году, но никогда ранее не публиковались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В день бомбардировки господин Танимото, священник местной методистской церкви, на несколько часов уехал из города, чтобы перевезти мебель,— это и спасло ему жизнь. По словам его дочери Коко Танимото Кондо, вернувшись в Хиросиму, он обнаружил настолько ужасное зрелище, что решил написать об этом, «чтобы никто и никогда больше не пережил подобное». Сам господин Танимото умер в 1986 году в возрасте 77 лет.

Издательства Random House и Penguin опубликуют мемуары 6 августа, в 81-годовщину бомбардировки. В ноябре начнутся съемки полнометражного фильма. Главную роль автора воспоминаний исполнит Такэхиро Хира, режиссером фильма станет американец Фил Джоану.

Евгений Хвостик