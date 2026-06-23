Власти реквизируют у физлица бывший участок «Нитела» в Нижнем Новгороде

Минимущества Нижегородской области реквизирует у Дамира Хафизова земельный участок площадью 834 кв. м на проспекте Гагарина, 45 «Б» в Нижнем Новгороде. Ранее мэрия ввела в границах этого участка режим повышенной готовности из-за недостроя, принадлежавшего некогда заводу «Нител».

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Собственнику должны возместить стоимость объекта недвижимости, в случае его отказа передать участок властям министерство обратится в суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», на этой территории завод начинал строить цех гальванопокрытий, но строительство остановили, и более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из заводской собственности.

Галина Шамберина