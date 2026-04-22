Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режим повышенной готовности ввели из-за недостроя на бывшем участке «Нитела»

Мэрия Нижнего Новгорода постановлением от 22 апреля ввела режим повышенной готовности из-за аварийного состояния недостроя на бывшем участке завода «Нител» по проспекту Гагарина, 45Б в Приокском районе. На этой территории завод начинал строить цех гальванопокрытий, но строительство остановили, и более 20 лет назад бывшие акционеры вывели площадку из заводской собственности.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно постановлению, областному минимущества требуется ежемесячно направлять в ЕДДС информацию об устранении аварийной ситуации.

Галина Шамберина