Чем известен Михаил Полубояринов

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова; с ним проводятся следственные действия, сообщили 23 июня «Ведомости» со ссылкой на двух знакомых топ-менеджера. Подробности биографии предпринимателя — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Полубояринов (2021 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Полубояринов (2021 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Полубояринов Михаил Игоревич родился 2 апреля 1966 года в Москве. В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Ценовая адаптация российских компаний в рыночных условиях (на примере рынка легковых автомобилей)».

В 1988-1990 годах работал в центральном аппарате Сберегательного банка СССР. В 1990-1999 годах был главным бухгалтером, финансовым директором в автодилерской компании «Внешнеэкономическое акционерное общество "Автоимпорт"».

В 2000 году назначен главным бухгалтером авиакомпании «Аэрофлот». В 2003-2009 годах был заместителем гендиректора «Аэрофлота» Валерия Окулова.

В 2009-м перешел во Внешнеэкономбанк (ныне «ВЭБ.РФ»). Первоначально занимал пост директора департамента инфраструктуры, в 2011-м стал заместителем председателя ВЭБ Владимира Дмитриева. В 2012-м вошел в состав правления ВЭБ, в октябре того же года занял пост первого заместителя председателя госкорпорации. Оставался на этом посту при следующих руководителях ВЭБ—- Сергее Горькове и Игоре Шувалове.

Входил в советы директоров ряда компаний, включая «Аэрофлот», «Русгидро» и «Зарубежнефть».

С марта по ноябрь 2020 года был генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

20 ноября 2020 года был избран генеральным директором — председателем правления «Аэрофлота». Возглавлял совет директоров дочерней авиакомпании «Победа».

23 марта 2022 года покинул пост главы «Аэрофлоте», отставка была утверждена советом директоров 8 апреля. СМИ сообщали о его переходе в «Ростех».

По оценке журнала Forbes, в 2020 году занял 52-е место в рейтинге «100 госслужащих с самыми высокими доходами» (285,7 млн руб.).

Заслуженный экономист России. Награжден орденом Почета.