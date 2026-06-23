Новая «консоль» посоревнуется за рынок

30 июня стартуют продажи Steam Machine. Игровой компьютер от Valve будет стоить минимум $1 тыс. Это компактное настольное устройство, внешне напоминающее консоль. Но в самой компании его позиционируют как компьютер. Steam Machine работает на модифицированной версии Linux, созданной специально для гейминга. По словам производителя, устройство способно запускать игры в 4К при 60 кадрах в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valve Фото: Valve

Журналисты отмечают, что приставка заметно компактнее консолей конкурентов и практически бесшумна даже при высокой нагрузке. Руководитель PR и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов считает, что попасть в лидеры рынка ей вряд ли удастся:

«Это гибридное решение с уклоном в консоль. По сути, универсальный игровой ПК, как позиционирует его Valve. Компания хочет, чтобы пользователь просто подключал его к экрану — как привыкли к консолям — и сразу запускал последние игры. Я не уверен, что аудитория будет большой, потому что на консольном рынке есть свои лидеры — Sony, Microsoft, Nintendo. С точки зрения стоимости устройство достаточно дорогое. Сейчас наблюдаются проблемы с оперативной памятью и комплектующими, поэтому конкуренция может быть высокой.

Этот гаджет будет похож на Steam Deck, но в стационарной версии, позволяющей добиться более значительных графических показателей. Картинка будет сильно лучше, сравнимая с топовыми ПК. Это более эргономичное решение. Но насколько оно сможет конкурировать с консолями — пока вопрос».

Valve изначально хотела продавать консоль примерно за $750. Повышать цены, как пишут профильные издания, пришлось из-за кризиса на рынке полупроводников. В компании объяснили, что хотят дать пользователям свободу, поэтому не будут демпинговать и зарабатывать на эксклюзивных играх. В итоге $1 тыс. обойдется модель с накопителем на 512 ГБ, а версия на 2 ТБ — $1,35 тыс. Впрочем, это разумная цена по сравнению с полноценными компьютерами, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«На рынке комплектующих и компьютеров сейчас наблюдается такая корреляция: готовые решения часто оказываются выгоднее самостоятельной сборки. Если говорить об особенностях сборки в России, мы сталкиваемся с проблемой: на каждую единицу товара, приобретаемую через параллельный импорт, накладывается своя доля прибыли. Вы покупаете каждое комплектующее отдельно — значит, маржу платите за каждую единицу. Поэтому покупка ноутбука часто оказывается выгоднее. То же самое можно сказать про Steam Machine. Да, там есть наценка на новизну и оригинальность, но если пропустить бум продаж и подождать около месяца, устройство можно взять за более адекватную цену.

Что касается стоимости в России, судя по другому компьютерному железу, наценка составляет около 10% сверху. Все зависит от сложности логистики. Если Valve будет лично контролировать импорт, цена может оказаться еще выше — в цепочке может быть не один импортер, а два и более. Кроме того, с сентября 2026 года начинают действовать новые акцизы на иностранные комплектующие. Если товар стоит около 100 тыс. руб., к стоимости может прибавиться еще около 5 тыс. руб.».

Предзаказы откроются 25 июня в 20:00 мск на странице устройства в Steam. Желающие могут записаться в очередь, а порядок бронирования определят случайным образом. Первые устройства начнут отгружать покупателям 29 июня.

Астон О'Салливан