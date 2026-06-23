Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за жары

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за жары. Такое решение приняла управляющая памятником компания, объяснив его соображениями безопасности, заботой о сотрудниках, посетителях и самом сооружении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эйфелева башня

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Эйфелева башня

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Закрытие башни — одно из последствий аномальной жары, накрывшей Францию. Париж и еще около полусотни департаментов находятся в режиме «красного уровня опасности». В столице температура приблизилась к 40°С, а ночью воздух почти не остывает.

Управляющая компания обещает ежедневно оценивать ситуацию и принимать решение о режиме работы в зависимости от погоды. 24 и 25 июня башня может закрыться раньше обычного, в то время как в туристический сезон она работает до ночи.

Из-за аномальной жары во Франции погибли 18 человек, среди них — двое детей двух и четырех лет: они потеряли сознание в закрытом автомобиле. Три человека погибли от теплового удара, еще 13 утонули во время купания. В регионе Бордо температура поднялась до 41,9°C, побив рекорд, установленный в августе прошлого года. В Пуатье, в центральной Франции, температура достигла 41,2°C, побив предыдущий максимум, установленный в 1947 году.

Алексей Тарханов, Париж