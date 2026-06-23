Единая лига ВТБ наладила внешние сношения

По итогам заседания совета Единой лиги ВТБ стали известны параметры следующего сезона. В турнире будут участвовать 12 клубов. «Пари Нижний Новгород», как и ожидалось, не примет участия в первенстве из-за финансовых проблем. Дебютирует в лиге «Динамо» из Владивостока; вернется в нее «Астана», что формально восстановит международный статус соревнования. Вместе с составом участников изменения претерпит и формат турнира. Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. Помимо этого, будет возвращен раунд play-in.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Главным событием прошедшего 23 июня в московском отеле Four Seasons заседания совета Единой лиги ВТБ стало объявление состава участников следующего сезона. Обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, лига потеряла одну команду и приняла две.

Из-за финансовых проблем покинул чемпионат «Пари Нижний Новгород». Пресс-служба клуба сообщила, что «главная команда региона приостанавливает свою деятельность», потому что «текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным».

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин в разговоре с корреспондентом “Ъ” выразила надежду, что нижегородская команда «не уходит навсегда, а просто переходит в другой формат».

«Всегда грустно терять клубы, но мы как лига не можем их содержать,— объяснила она.— Конечно, финансирование спорта сейчас стало не так легко даваться, как раньше. Непростые времена сейчас. Многие клубы сокращают бюджеты. В лиге тоже некоторые спонсоры уменьшают суммы контрактов».

Вернулась «Астана», для которой следующий сезон станет 15-м в турнире. Завершившийся в начале июня чемпионат она пропустила по причинам, связанным с изменениями в казахстанском законодательстве: запрет на содержание иностранных спортсменов за счет государственного сектора серьезно повлиял на кадровую политику команды. Чемпионат позапрошлый даже с легионерами в заявке (некоторые из них ушли из команды по ходу первенства, а некоторые остались до его финиша) сложился для нее ужасно. Она была безнадежным аутсайдером: одержала всего 2 победы в 42 играх.

Дебютирует в лиге основанное в 2021 году владивостокское «Динамо». Приморская команда пять лет выступала в Суперлиге — втором по рангу российском дивизионе, однажды, в 2024 году, став его чемпионом.

Через год Единую лигу ВТБ могут пополнить и другие клубы, рассказала “Ъ” Илона Корстин.

По ее словам, интерес проявляют челябинский ЧБК и уфимское «Динамо» из Суперлиги. Кроме того, рассматривает возможность возвращения «Минск», сейчас выступающий только в белорусском первенстве. Команда провела в Единой лиге ВТБ 14 сезонов. В 2024 году после провального чемпионата, по ходу которого минчане переписали несколько антирекордов турнира, они объявили о «приостановке» участия.

На заседании совета Единой лиги также была представлена структура следующего сезона. Регулярный чемпионат, как и два года назад, пройдет в два этапа.

На первом 12 клубов проведут круговой турнир — по два раза сыграют каждый с каждым.

На втором участники будут разбиты на шестерки.

В play-off попадут восемь клубов, при этом из нижней шестерки шанс зацепиться за кубковую стадию получат четыре: они разыграют две путевки в play-in.

Всего в регулярном чемпионате каждый клуб проведет 32 матча.

Play-off коснутся косметические преобразования.

Четвертьфинальные серии по-прежнему будут проходить до трех побед.

Полуфинальные и финальная — по-прежнему до четырех.

А вот противостояние за третье место будет урезано: теперь предусмотрен формат до двух побед.

Этот шаг, видимо, следует трактовать как реакцию лиги на странноватую ситуацию, возникшую в конце прошедшего сезона. Финал де-юре не стал его завершением: чемпион был выявлен раньше, чем обладатель бронзы.

Уплотнить календарь вновь будет призван Winline Basket Cup — внутрисезонный турнир, за счет которого Единая лига стремится расширить аудиторию вида.

«Он пройдет по той же формуле,— заявила “Ъ” Илона Корстин.— Восемь участников. Российские команды будут те же: ЦСКА, УНИКС, ‘‘Зенит’’, ‘‘Локомотив-Кубань’’, ‘‘Парма’’ и ‘‘Уралмаш’’. Две команды будут иностранными. Наша задача — оставить международный формат». Генеральный директор уточнила, что одним из зарубежных участников «уже точно» станет боснийская «Игокеа» — середняк Адриатической лиги. Она была представлена и в дебютном розыгрыше кубка, но не смогла преодолеть групповой этап — проиграла все шесть матчей. А вот место белградской «Меги», вероятнее всего, займет другая балканская команда.

Роман Левищев