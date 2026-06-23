Делегация талибов встретилась с Еврокомиссией в Брюсселе

Делегация Афганистана встретилась с представителями Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе для обсуждения консульских вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского МИД, передает Reuters. Встреча стала первыми официальными переговорами сторон после прихода к власти «Талибана».

На повестке дня консультаций — возможное возобновление консульских услуг для граждан Афганистана в Евросоюзе, вопрос о консульском присутствии, а также «меры по укреплению доверия», указывается в публикации. По словам представителя МИД Афганистана, переговоры «вселили надежду» на защиту прав афганцев, проживающих за рубежом.

Официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт подчеркнул, что рабочие контакты с фактическим руководством Афганистана «не означают признание режима талибов». Он также рассказал, что неофициальные контакты с властями страны происходят уже некоторое время. Первая встреча, по его словам, прошла в январе в Афганистане.

«Талибан» находится под санкциями ЕС и ООН по обвинению в нарушении прав человека. В мае руководство Евросоюза пригласило делегацию Афганистана на переговоры о возвращении нескольких сотен беженцев, которых суд ЕС приговорил к депортации. По состоянию на 2024 год в Афганистан вернулись только 2% беженцев. В ЕС