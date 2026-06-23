Путин о защите от угроз атак ВСУ, реалиях на земле и позициях РФ на переговорах

Президент Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем он дал поручения минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру и призвал ведомства внимательно относиться к своим обязанностям по купированию угроз ВСУ. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Атаки ВСУ на инфраструктуру РФ

Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, Киев теряет одну территорию за другой.

Украина взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России на фоне провалов на фронте.

России по разным каналам прямо говорят, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон.

Атаки Украины направлены на создание благоприятных для себя условий для возобновления прерванных ранее мирных переговоров. Но реалии на поле боя другие.

Удары ВСУ по России только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи.

Переговоры с Украиной

Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

Россия не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей.

База России для переговоров — принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле и выступление Путина в МИДе в 2024 году.

Поручения

Угрозы, которые пытается создать России Украина, должны сводиться к минимуму. Это задача непростая, но абсолютно решаемая.

Купирование угроз от Украины лежит на плечах Министерства обороны РФ, других силовых ведомств.

Правительству также поручено предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.

Чиновникам необходимо самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ.

Анна Токарева