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Путин о защите от угроз атак ВСУ, реалиях на земле и позициях РФ на переговорах

Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру

Президент Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем он дал поручения минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру и призвал ведомства внимательно относиться к своим обязанностям по купированию угроз ВСУ. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Атаки ВСУ на инфраструктуру РФ

  • Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, Киев теряет одну территорию за другой.
  • Украина взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России на фоне провалов на фронте.
  • России по разным каналам прямо говорят, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон.
  • Атаки Украины направлены на создание благоприятных для себя условий для возобновления прерванных ранее мирных переговоров. Но реалии на поле боя другие.
  • Удары ВСУ по России только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи.

Переговоры с Украиной

  • Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.
  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
  • Россия не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей.
  • База России для переговоров — принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле и выступление Путина в МИДе в 2024 году.

Поручения

  • Угрозы, которые пытается создать России Украина, должны сводиться к минимуму. Это задача непростая, но абсолютно решаемая.
  • Купирование угроз от Украины лежит на плечах Министерства обороны РФ, других силовых ведомств.
  • Правительству также поручено предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.
  • Чиновникам необходимо самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ.

Анна Токарева

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