Путин о защите от угроз атак ВСУ, реалиях на земле и позициях РФ на переговорах
Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру
Президент Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем он дал поручения минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру и призвал ведомства внимательно относиться к своим обязанностям по купированию угроз ВСУ. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства
Фото: пресс-служба президента РФ
Атаки ВСУ на инфраструктуру РФ
- Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, Киев теряет одну территорию за другой.
- Украина взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России на фоне провалов на фронте.
- России по разным каналам прямо говорят, что Украина ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон.
- Атаки Украины направлены на создание благоприятных для себя условий для возобновления прерванных ранее мирных переговоров. Но реалии на поле боя другие.
- Удары ВСУ по России только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи.
Переговоры с Украиной
- Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.
- Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
- Россия не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей.
- База России для переговоров — принципы Стамбула, Анкориджа, реалии на земле и выступление Путина в МИДе в 2024 году.
Поручения
- Угрозы, которые пытается создать России Украина, должны сводиться к минимуму. Это задача непростая, но абсолютно решаемая.
- Купирование угроз от Украины лежит на плечах Министерства обороны РФ, других силовых ведомств.
- Правительству также поручено предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре.
- Чиновникам необходимо самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ.