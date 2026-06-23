Экипаж «Союза МС-29» допустили к финальной подготовке на Байконуре

Комиссия признала основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-29» готовыми к полету. Они отправятся на МКС в рамках 75-й экспедиции. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Теперь космонавты и астронавты могут приступить к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур. В состав комиссии вошли представители ЦПК, РКК «Энергия», ГКНПЦ им. Хруничева, НПП «Звезда», ФМБА и ИМБП.

В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса: командир Петр Дубров и бортинженер Анна Кикина, а также Анил Менон — бортинженер (NASA, США). В состав дублирующего экипажа со стороны России входят командир Дмитрий Петелин и бортинженер Константин Борисов. NASA в запасном составе представляет бортинженер Дениз Бернхем.

Космонавты NASA участвуют в полетах на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. Это соглашение предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов — на российских «Союзах МС». Запуск «Союза МС-29» с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. Его обещал лично посетить глава NASA Джаред Айзекман.