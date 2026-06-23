Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями
Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями по проекту демаркации границ. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Узбекистан передал Киргизии два села, где живут этнические киргизы. Киргизская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки. По словам господина Алагозова, в селах проживают около 2,5 тыс. человек. В населенных пунктах начнется регистрация местных жителей, чтобы они смогли получить гражданство Киргизии.
Для строительства дороги от села Сай до села Таян страны обменялись равноценными земельными участками общей площадью 236 га, сообщил господин Алагозов. Благодаря проекту жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен значительно быстрее — путь сократится с 255 км до 55 км.
Кроме того, Киргизия предложила Казахстану обменяться территориями, чтобы построить дорогу в районе города Токмок. Пресс-секретарь киргизского президента отметил, что проект необходим для строительства платной автомагистрали протяженностью около 150 км — от улицы Алматинской до города Кемин.
Практика обмена территориями между государствами для решения приграничных вопросов или улучшения инфраструктуры является довольно распространённой. Например, власти Армении положительно отзывались о делимитации границы с Азербайджаном, несмотря на опасения местных жителей, которые должны были перейти под контроль Баку. В свою очередь, комиссии Армении и Азербайджана совместно работали над согласованием делимитации границ на нескольких участках, признавая важность взаимного признания территорий и суверенитета для подписания мирного договора.
Внутри стран также происходят изменения границ, хотя и в другом масштабе. Например, в Екатеринбурге комиссия городской думы одобрила сокращение площади города на 1,4 тыс. кв. м из-за выявленных Роскадастром пересечений многоконтурных и отдельных земельных участков с границами соседних округов. Это демонстрирует, что вопросы границ и территориальных размежеваний постоянно требуют внимания и урегулирования, порой с привлечением различных уровней власти и экспертных организаций.