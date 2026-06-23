Киргизия и Узбекистан обменялись приграничными территориями по проекту демаркации границ. Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Узбекистан передал Киргизии два села, где живут этнические киргизы. Киргизская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки. По словам господина Алагозова, в селах проживают около 2,5 тыс. человек. В населенных пунктах начнется регистрация местных жителей, чтобы они смогли получить гражданство Киргизии.

Для строительства дороги от села Сай до села Таян страны обменялись равноценными земельными участками общей площадью 236 га, сообщил господин Алагозов. Благодаря проекту жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен значительно быстрее — путь сократится с 255 км до 55 км.

Кроме того, Киргизия предложила Казахстану обменяться территориями, чтобы построить дорогу в районе города Токмок. Пресс-секретарь киргизского президента отметил, что проект необходим для строительства платной автомагистрали протяженностью около 150 км — от улицы Алматинской до города Кемин.